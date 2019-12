Centro-Oeste tem carência de competitividade na oferta de pacotes de internet

Os moradores das capitais da região Centro-Oeste não dispõem de muitas opções na hora de contratar um pacote de internet. É o que revela um levantameno feito com a ferramenta iG Compara Planos, plataforma de comparação de preços desenvolvida em parceria do portal iG com o site Melhor Preço.

Há 25 planos em Goiânia (GO), 16 deles agregando TV por assinatura ao pacote de internet , em um faixa que varia de R$ 60 a R$ 270 por mês. Os mesmos valores e parâmeros são praticados em Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS). Vivo e Claro são as únicas operadoras que oferecem pacotes de internet na região e apenas a Claro, que é a dona da NET, oferece combos com TV por assinatura.

A capital do País, Brasília (DF) dispõe de preços melhores para o pacote de dados oferecido, mas na média, os preços e benefícios são os mesmos oferecidos nas outras cidades da região.

É possível conferir e comparar os pacotes e preços oferecidos nos links abaixo:

A ferramenta i G Compara Planos foi lançada em parceria com o site Melhor Plano. A Startup surgiu em 2015 a partir da dificuldade dos fundadores, Felipe Byrro e Pedro Israel, em encontrar um bom plano de celular. Havia muitas opções e muitas dúvidas relacionadas aos planos. Portanto, os dois pesquisaram mais a fundo e perceberam que este era um problema muito comum no mercado.

A parceria com o iG visa otimizar os mais de 800 mil acessos que o site tem por mês, bem como oferecer ao leitor do portal uma plataforma isenta e transparente para que ele possa pesquisar e escolher os planos de internet , celular e TV paga que melhor se ajustem a seu perfil.

A ferramenta é totalmente gratuita.