Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho na Sesport recebe nova pintura

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) está, literalmente, de cara nova! O Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, na sede do órgão, passou por uma revitalização com nova pintura, dando mais vida ao ambiente. Os desenhos misturam cores vivas, grafite e imagens que fazem alusão às diversas modalidades que os atletas e paratletas da Sesport disputam.

A nova pintura foi idealizada pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, que buscou proporcionar leveza ao ambiente usado pelos próprios esportistas para treinamento, a partir da diversidade das cores. Antes, a entrada da Sesport era monocolor, como explica o artista Claudio Valdetaro, mais conhecido como “Tripa”, que foi o responsável pela revitalização.

“Pratico vários esportes. Então, busquei movimentos e posicionamentos para as modalidades. Fiz um fundo bem colorido, com uma grande variação de cores para trazer alegria ao ambiente. Antes, a Sesport tinha um espaço muito monocromático, monocolor. Com as cores, levei um misto de alegria ao local”, disse Claudio Valdetaro.

O secretário Júnior Abreu ressaltou que a ideia era justamente simbolizar os atletas do Estado. “Pensei nessas pinturas como forma de trazer um pouco mais de cor e vida para esses muros da Sesport e representar os atletas e as modalidades que mais temos destaque aqui no Estado”, disse Júnior Abreu.

A Secretaria de Esportes e Lazer fica localizada na Rua Coronel Schwab Filho, s/nº, em Bento Ferreira, Vitória.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]