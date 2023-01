Centro de Apoio ao Trabalho oferece 700 vagas de emprego em SP

Reprodução – 16.09.2022 Prefeitura de São Paulo

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da prefeitura de São Paulo está com processos de seleção abertos para 700 vagas de emprego em empresas parceiras na capital paulista e região metropolitana.

São postos em diversas áreas para perfis variados, que abrangem pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho ou profissionais especializados. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (11), às 18h. Para se candidatar, o trabalhador deve se dirigir a uma das 26 unidades do Cate ou acessar o portal online.

“Nesta semana há grande volume de vagas e nossas equipes estão organizadas para aproveitar esse fluxo de início de ano e ajudar os trabalhadores. É um período em que muitas empresas começam a contratar e até quem já estava parado há bastante tempo tem boas chances de conseguir emprego”, destacou a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Estão sendo oferecidas vagas nas áreas administrativas, técnicas, de saúde, alimentação, construção e de manutenção. O maior volume ocorre em cargos dos setores de varejo e serviços.

Para se inscrever é necessário ter em mãos a Carteira de Identidade, o CPF e a Carteira de Trabalho.

