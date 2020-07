Central de Atendimento presencial do IPAJM: serviços devem ser agendados via telefone

.

As equipes do Vitória Futebol Clube e do Real Noroeste Capixaba Futebol Clube estão autorizadas a retomar aos treinos, a partir desta segunda-feira (20). A liberação veio através da Portaria Nº 140-R, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo, pelo Governo do Estado, que levou em consideração a participação dos times capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início confirmado para setembro.

A autorização abrange também as partidas das equipes no torneio que serão disputadas nos estádios Salvador Costa, na Capital; e no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca, estádios do Vitória e do Real Noroeste, respectivamente. Por consequência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), todos os treinos e jogos autorizados devem ocorrer sem a presença de torcedores.

Visando à segurança e a saúde de toda equipe, incluindo atletas, técnicos e demais funcionários dos clubes, todos devem seguir, para a realização de quaisquer atividades, o “guia médico de sugestões protetivas para o retorno às atividades do futebol brasileiro”, elaborado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Entre as orientações presentes no guia estão a realização de avaliação clínica diária de todos os atletas e demais envolvidos, disponibilização de álcool 70% em todas as instalações dos clubes e a fixação de cartazes e avisos com direcionamentos para prevenção de contaminação pela Covid-19.

Os dois clubes estavam afastados da rotina de treinos e jogos desde meados de março, quando as competições foram suspensas por conta da pandemia. A proibição de realização de atividades físicas ainda está proibida para os demais clubes capixabas.

Série D

Dos dois times capixabas, o primeiro a entrar em campo é o Real Noroeste, que enfrenta o Aquidauanense, de Mato Grosso do Sul, no dia 05 de setembro, no José Olímpio da Rocha, em partida válida pela fase preliminar do torneio. Caso avance para a fase de grupos, o Real entrará na chave que já tem o Vitória.

Campeão capixaba e já classificado para a fase de grupos, o Vitória faz seu primeiro jogo na competição fora de casa, contra o Goianésia, do Estado de Goiás. A partida será disputada no dia 20 de setembro, no Estádio Valdeir de Oliveira.

