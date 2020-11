CENOURA/CEPEA: Rentabilidade aumenta no início de novembro

Cepea, 12/11/2020 – Os preços do suíno vivo seguem em elevação no mercado independente na maioria das praças acompanhadas pelo Cepea. Esses avanços são resultado da combinação de dois fatores que têm sido contínuos nos últimos meses: a oferta reduzida de animais em peso ideal para abate e a forte demanda da indústria, principalmente por conta das exportações de carne suína. COMPETITIVIDADE – Neste início de novembro, a diferença entre o preço da carcaça especial suína e o do frango inteiro resfriado renovou a máxima real da série histórica do Cepea (deflacionada pelo IPCA de outubro/20), indicando a menor competitividade da proteína suína frente à concorrente. Já na comparação com a carcaça bovina, a diferença segue com pouca alteração desde setembro, evidenciando a influência do mercado da carne bovina sobre a proteína suína. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br