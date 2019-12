Cenas do novo clipe de Anitta deixam fãs apaixonados

Kim Kardashian fez um ensaio fotográfico para a revista 7Hollywood e compartilhou o resultado em seu Instagram na última quinta-feira (19). Os internautas, porém, não gostaram do trabalho da empresária, e a acusaram de fazer “blackface”, termo em inglês usado para se referir a uma pessoa branca que investe em maquiagem para se passar por negra.

arrow-options Reprodução/Instagram/@kimkardashian Kim Kardashian aparece com cabelos curtos e lábios maiores em ensaio de fotos e gera polêmica

Na publicação, Kim Kardashian aparece com um cabelo curto e volumoso, além de utilizar uma maquiagem que aumentou o tamanho dos lábios. Na legenda da postagem, ela ainda destaca que o ensaio para a revista foi um “sonho”.

Entretanto, os internautas se irritaram bastante com os cliques, e deixaram a insatisfação nítida nos comentários.

“Esta é uma variação interessante do blackface comum”, disse um. “Vamos chamar isso do que é: blackface”, ressaltou outra. “Você não é negra”, falou uma seguidora.

“Eu nem reconheci que era Kim quando o vi pela primeira vez. Eu pensei que era uma mulher negra dos anos 50. Ela está linda, mas não se parece com ela e não se parece com sua raça. Seus lábios são falsos e os lábios grandes sempre foram uma característica que os afro-americanos tiveram”, disparou um usuário da rede social.

Nem mesmo a 7Hollywood escapou da revolta da internet com as fotos de Kim Kardashian . “Por que não contratar uma mulher negra se é este o tipo de look que vocês querem [para a revista]?”, indagou uma internauta.