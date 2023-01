Celular e banheiro: quais riscos essa dupla traz à saúde?

Sabe o hábito de ir ao banheiro com celular? Especialistas não aprovam.

Ficar sentado no vaso sanitário por horas pode até ser um momento íntimo, calmo e de relaxamento. Atire a primeira pedra quem nunca foi vítima desse ocorrido. Ler mensagens, navegar pelas redes sociais e até mesmo, assistir vídeos em plataformas. Mas você sabe quais são os riscos de usar o celular no banheiro?

Especialistas alertam sobre passar mais de 10 minutos no banheiro

Apesar de ser uma prática bastante comum, ela não é nem um pouco saudável para o corpo humano e seu organismo. A posição em que ficamos para evacuar faz com que o ânus fique em um nível dessemelhante em relação a toda parte inferior do corpo.

Isso gera maior pressão nas veias da parte de baixo, o que pode desencadear uma inflamação, gerando assim, hemorroidas e sangramentos no reto.

O assento do vaso sanitário não é projetado para que as pessoas passem longos minutos sentado. Como não existe o suporte necessário para o períneo, há uma pressão sobre as veias, fazendo com que todo o sangue se acumule naquele mesmo local. A partir daí inicia a formação da hemorroida influenciando uma condição de constipação e em outros casos, irritação na pele, conveniente o contato direto com o plástico ou madeira.

O tempo ideal para evacuação é de no máximo cinco minutos, caso você se esforce e nada aconteça, o melhor é ir ao banheiro em outro momento do dia.

Longas idas ao vaso, além de gerar inflamação nas veias do reto, podem provocar problemas no funcionamento da bexiga, dificultando o armazenamento ou esvaziamento da urina e abaulamento genital, devido ao enfraquecimento dos tecidos que suportam esses órgãos.

Qual a posição correta para evacuar?

Às vezes a dificuldade para evacuação nada mais é que uma disfunção, ou seja, uma posição inadequada do corpo que dificulta o processo de digestão quando sentado no vaso sanitário.

O conselho dos médicos é sentar no vaso com os joelhos elevados (para isso, você pode utilizar um banco pequeno ou até mesmo a lata de lixo) como se estivesse na posição de “cócoras”.

Dessa forma, é possível exercer o relaxamento do músculo puborretal, permitindo que o intestino assuma uma posição vertical, facilitando a saída das fezes.