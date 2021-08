Celular é a principal forma de trabalho dos brasileiros mais pobres na pandemia

Unsplash/Azamat E Celular é o principal meio de trabalho dos mais pobres do Brasil na pandemia

Há mais de um ano vivendo na pandemia do Covid-19, trabalhadores mais pobres do Brasil utilizam aparelhos celulares para atividades remotas de trabalho. As classes C, D e E usam quatro vezes mais celulares para trabalhar em casa do que as classes A e B. Essa análise foi computada pelo Melhor Plano , plataforma de telecom de comparação de preços de planos de internet, a partir dos microdados da pesquisa TIC Domicílios, produzida pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação (Cetic).

As pessoas classificadas pela classe C utilizam 51% a mais de celulares do que outros dispositivos para trabalhar. E pessoas entre as classes D e E utilizam cerca de 84% de celulares, do que outros dispositivos, como notebook e computador de mesa, para fazer o seu trabalho remoto durante a pandemia.

As pessoas classificadas pelas classes A e B utilizam apenas 22% dos aparelhos celulares para trabalhar em ambiente remoto, número quase duas vezes menor apontado pela classe C e quase três vezes menor pelas classes C e D. Como principal ferramenta de trabalho das classes A e B estão o notebook, com 52%, e o computador de mesa, com 25% de uso.

Melhor Plano Dispositivos mais usados para trabalhar na pandemia por classe

“O uso de celular para atividades remotas torna-se o recurso mais barato e democrático para os brasileiros das classes C, D e E, já que os planos controle e pós-pago ficaram mais acessíveis nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, o acesso ao pós-pago se equiparou ao pré-pago, segundo os últimos microdados da Anatel”, comenta Felipe Byrro, co-fundador do site Melhor Plano.

Você viu?

Escolaridade influencia no uso de celulares para trabalhar

O aumento do uso de aparelhos celulares para atividades remotas entre as pessoas ainda varia, dependendo do grau de escolaridade. Quase 70% das pessoas com ensino fundamental dizem utilizar o aparelho de celular para trabalhar. As pessoas com ensino superior utilizam muito menos o aparelho celular (21%) e mais o notebook para trabalhar (56%).

Melhor Plano Comparativo por escolaridade dos dispositivos mais usados para trabalhar na pandemia





Uso de celulares por idade

Já as pessoas com mais de 60 anos optam por utilizar notebooks para trabalhar (67%), seguido do computador de mesa (29%) e o celular quase não utilizam, representando apenas 4% nessa faixa etária.

Números bem diferentes das faixas 16-24 anos (56%), 25-34 anos (44%), 35-44 anos (38%) e 45-59 anos (27%), que utilizam o aparelho celular para trabalhar em atividades remotas.

Melhor Plano Dispositivos mais usados para trabalho na pandemia por faixa etária

Sobre o Melhor Plano

Fundado em 2015, o Melhor Plano é uma plataforma especializada na comparação imparcial e transparente de planos de telefonia e internet no Brasil. O site, que tem como missão ajudar os consumidores a tomarem decisões mais assertivas, compara serviços individuais e para família com até 5 linhas, do tipo controle e pós-pago, além de internet banda larga, tv por assinatura, fixo, combos e cartões de crédito. Até o momento, estima-se que mais de 30 milhões de pessoas foram impactadas por seus comparadores.