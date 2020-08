Celular dobrável, relógio e mais: veja tudo o que a Samsung lançou hoje

Divulgação/Samsung Da esquerda para a direita: Galaxy Bud Live, Galaxy Watch 3, Galaxy Note 20 e Galaxy Tab S7





A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (5), alguns novos dispositivos em seu evento Galaxy Unpacked, transmitido da Coreia do Sul. Como esperado , foram lançadas versões do Galaxy Note 20, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live e Galaxy Z Fold 2.





“Nunca antes confiamos tanto na tecnologia como hoje. É como permanecemos conectados à medida que navegamos pelos desafios extraordinários enfrentados em todo o mundo”, disse TM Roh, Presidente e Chefe de Negócios de Comunicações Móveis da Samsung Electronics. Confira os detalhes de todos os dispositivos anunciados:

Samsung Galaxy Z Fold 2

Reprodução/Evan Blass Galaxy Z Fold 2





A Samsung continua sua linha de smartphones dobráveis com o Galaxy Z Fold 2 . O celular é maior que o Galaxy Fold, com tela externa de 6,2 polegadas e interna de 7,6 polegadas.

As telas infinitas trazem furos para abrigar as câmeras, e a parte traseira do smartphone ainda conta com três lentes.

Samsung Galaxy Note 20

A linha Galaxy Note 20 foi apresentada em duas versões: a padrão e o Galaxy Note 20 Ultra. Em uma parceria com a Microsoft, a Samsung permite que os smartphones trabalhem de forma alinhada com computadores Windows.

Além disso, a marca afirma que a caneta S Pen evoluiu, se tornando mais precisa. Mas uma novidade que se mostra ainda mais interessante, sobretudo para os amantes de games, é uma parceria com a Xbox .

Divulgação/Samsung Galaxy Note 20





Com os novos Galaxy Note 20, será possível jogar mais de 100 títulos do Xbox diretamente no smartphone, através do Xbox Game Pass Ultimate. A Samsung promete o uso de inteligência artificial para que os games rodem com traquilidade.

Samsung Galaxy Tab S7

Os novos tablets da Samsung também chegaram em duas versões, o Galaxy Tab S7 e o Galaxy Tab S 7+. O maior destaque dos modelos é que eles são compatíveis com a tecnologia 5G . Além disso, os novos tablets podem funcionar como segunda tela para computadores da Samsung.

Os modelos possuem, respectivamente, 11 polegadas e 12,4 polegadas, trazendo telas grandes. Além disso, a Samsung trouxe o processador Snapdragon 865 Plus , que desempenha funções de forma muito rápida.

Samsung Galaxy Watch 3

Divulgação/Samsung Galaxy Watch 3





O novo relógio inteligente da Samsung atrela um design de luxo a características de última geração. Com ele, é possível monitorar a saúde com recursos bastante avançados, como medição de saturação de oxigênio, pressão arterial e eletrocardiograma.

Outro aspecto interessante é que o smartwatch incentiva as atividades físicas mesmo dentro de casa, já que traz mais e 120 programas de treinamento para ser feitos em espaços reduzidos.

Samsung Galaxy Buds Live

Os novos fones de ouvido da Samsung apostam em conforto e qualidade de áudio. A marca promete formato ergonômico, além de experiência sonora do AKG com um alto-falante de 12mm. Além disso, o modelo também traz cancelamento de ruídos.

Todos os produtos apresentados no Galaxy Unpacked serão lançados no dia 21 de agosto em “mercados selecionados” – a marca ainda não informa se isso inclui o Brasil. Os produtos ainda não tiveram seus preços revelados.