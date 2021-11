Celular Android menor que iPhone 13 Mini é lançado por marca de torradeiras

Divulgação Balmuda Phone

Smartphones com tela pequena se tornaram quase que raridade hoje em dia. Ainda que o consumidor encontre opções como o iPhone 13 Mini e o Zenfone 8, o tamanho dos painéis dos telefones da atualidade geralmente partem de 6 polegadas. Mas uma empresa japonesa conhecida por fabricar torradeiras seguiu na contramão ao lançar um celular Android com display de 4,9 polegadas, o Balmuda Phone.

O lançamento da japonesa Balmuda se destaca pelo corpo compacto com espessura de até 13 mm. A cargo de comparação, a tela de 4,9 polegadas chega a ser menor que o painel do iPhone 13 Mini (5,4 polegadas) e do Zenfone 8 (5,9 polegadas). O painel ainda tem resolução Full HD+ e um furo para abrigar a câmera frontal de 8 megapixels.

Há outros pontos no design que merecem destaque. É o caso da parte de trás curvada com o logotipo da Balmuda, que foge do padrão atual do mercado mas mantém a tela plana. De acordo com o The Verge, o celular ainda vem com Android 11 e traz atalhos por gestos na tela inicial que permitem abrir aplicativos ao deslizar o dado para o lado.

Celular Android da Balmuda tem câmera de 48 megapixels

Também diferentemente de muitos smartphones da atualidade, o celular vem somente com uma câmera de 48 megapixels. O sensor ainda possui a tecnologia Quad Pixel, que une quatro pixels em um de 12 MP, e ajuda a tirar fotos com mais detalhes. O componente é acompanhado pela lente com abertura de f/1,8.

Leia Também

A ficha técnica intermediária é liderada pelo processador Qualcomm Snapdragon 765. Já a memória RAM de 6 GB é acompanhada pelo armazenamento de 128 GB. A bateria, por outro lado, é de 2.500 mAh e possui suporte à recarga sem fio. O smartphone ainda tem suporte ao 5G, NFC e traz leitor de impressões digitais embutido.

O Balmuda Phone estará à venda no Japão por 104.800 ienes. O valor equivale a cerca de R$ 5.000 em conversão direta ou aproximadamente três torradeiras da marca nos Estados Unidos (cada unidade custa US$ 299 ou R$ 1.640). Até o momento, não há previsão de lançamento do celular Android com tela de 4,9 polegadas no Brasil.

Balmuda Phone – ficha técnica