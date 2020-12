Celso Portiolli imita Silvio Santos em homenagem aos 90 anos do apresentador

Reprodução/Instagram Celso Portiolli

Sábado (12) amanheceu com o nome de Silvio Santos entre os assuntos mais comentados do Twitter. O motivo não poderia ser mais alegre: o dono do SBT completa 90 anos de idade! Celso Portiolli postou um vídeo divertido desejando felicidades ao patrão.

“Parabéns ao mestre Silvio Santos pelos 90 anos!!! Vida longa patrão!”, escreveu Portiolli. Em seguida, caracterizado com um sapato social, meias até a canela, relógio dourado e microfone característicos do dono do Baú, ele aparecia ao som da famosa música “Silvio Santos Vem Aí’.

Portiolli também fez referência à vestimenta que o dono do SBT usa para ficar em casa, quando está longe das câmeras. Confira o vídeo, que contou ainda com algumas fotos antigas dos dois apresentadores, que se conheceram em 1994.