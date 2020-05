Celso de Mello só irá decidir sobre divulgar vídeo após assistí-lo, na segunda

Nelson Jr./SCO/STF – 14.2.19 Ministro do STF Celso de Mello

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello divulgou, na tarde desta sexta-feira (15), que apenas irá decidir se o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril será divulgado em sua íntegra, ou não, após assistí-lo na próxima segunda-feira (18). O ministro não pode assistir a primeira exibição do vídeo, por participar do grupo de risco de Covid-19 e estar trabalhando apenas remotamente.

Leia também: Fechados com o capitão: O que afasta e o que aproxima Bolsonaro de seus ministros

A reunião do dia 22 de abril foi citada pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro em seu depoimento para o inquérito que investiga suposta tentativa de interferências do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Polícia Federal (PF). O vídeo que mostra a gravação desta reunião está sendo usado como uma prova sigilosa da investigação.

Celso de Mello, ministro do STF responsável pelo inquérito, decidirá se o vídeo será divulgado publicamente em sua íntegra, como pede a defesa de Moro, ou apenas dos trechos principais, o que pede a Advocacia-Geral da União (AGU).

A AGU alega que divulgar o conteúdo completo do vídeo poderia comprometer o governo. Já a defesa de Moro explica que a gravação não possui “qualquer assunto pertinente a Segredo de Estado ou que possa gerar incidente diplomático, muito menos colocar em risco a Segurança Nacional”.

Leia também: Bolsonaro manda jornalista “calar a boca” e nega agressão à imprensa em protesto

“O ministro Celso de Mello, do STF, irá examinar pessoalmente os registros audiovisuais da reunião ocorrida no Palácio do Planalto em 22/04/2020. Sem o conhecimento do conteúdo do vídeo, o ministro não terá condições de avaliar os argumentos apresentados pelo advogado-geral da União, pelo procurador-geral da República e pelos advogados do ex-ministro Sérgio Moro”, afirmou uma nota divulgada pelo STF.

O ministro do STF não participou da exibição do vídeo no inquérito que ocorreu na última terça-feira (15), devido “não me encontrar em Brasília neste período de pandemia, em razão de compor grupo de risco, embora trabalhando, intensamente, à distância”.

Leia também: Bolsonaro confirma troca na Superintendência da PF do RJ, mas nega interferência

Na segunda-feira (18) será feito um esquema especial para que Celso de Mello possa assistir o vídeo em sua casa, na cidade de São Paulo. Ele assistirá o vídeo por meio de um link.