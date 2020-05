Celso de Mello fica incrédulo e pretende divulgar íntegra de vídeo

Reprodução/TV Justiça Celso de Mello deve decidir sobre vídeo até sexta (22)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello ficou incrédulo ao assistir na última segunda-feira (18) a gravação da reunião ministerial de 22 de abril , segundo divulgado na noite desta terça-feira (19) pelo jornal O Estado de S. Paulo .

O vídeo está em sigilo no inquérito que investiga suposta tentativa de interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal (PF). Celso de Mello é o ministro do STF responsável pelo caso e é quem irá decidir sobre manter sigilo da gravação ou divulgá-lo.

A tendência até esse momento é que o ministro decida a favor da divulgação integral da gravação, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Celso de Mello tiraria o sigilo do vídeo devido ao interesse público das informações contidas nele.

A gravação mostra uma reunião de Bolsonaro com seus ministros. Esse encontro foi citado pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro em seu depoimento para a PF.

Em uma nota divulgada na segunda (18) pelo gabinete do ministro, Celso de Mello prometeu dar uma resposta sobre a divulgação do vídeo até a sexta-feira (22) .