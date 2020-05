Celso de Mello decide divulgar vídeo da reunião de Bolsonaro, diz CNN

.

As ações adotadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) no combate à Covid-19 no Espírito Santo estão na pauta da reunião do colegiado que trata do assunto na Assembleia Legislativa (Ales). A Comissão de Saúde se reúne ordinariamente em plataforma virtual nesta terça-feira (26), às 9 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Assembleia no YouTube e no portal.

Para explicar as medidas adotadas no âmbito do Poder Executivo foram convidados o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes Medeiros Junior, e o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22) o secretário não descartou a possibilidade de Iockdown no Espírito Santo em junho. A medida mais extrema é adotada para aumentar os níveis de distanciamento social, principal forma de frear o avanço de casos da Covid-19. Na última atualização, o ES já contabilizava 363 mortes e 8.878 casos confirmados.

Outro ponto da pauta da reunião está relacionado à atuação dos profissionais da fisioterapia no enfrentamento à pandemia. As fisioterapeutas e professoras do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Flávia Marini Paro, Fernanda Moura Vargas Dias e Marcela Cangussu Barbalho Moulim falarão sobre o tema “Apoio científico aos fisioterapeutas que atuam no atendimento aos pacientes hospitalizados com Covid-19: programa e projetos de extensão do Curso de Fisioterapia da Ufes”.

Os impactos da pandemia também serão discutidos pelo colegiado de Cooperativismo, que se reúne na quarta-feira (27), às 16 horas, para tratar sobre os reflexos da emergência de saúde no segmento de transporte escolar. Devem participar da reunião o superintendente e o assessor da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/ES) Carlos André e Davi Ribeiro, respectivamente.

Também foram convidados presidentes das cooperativas de transporte escolar para falar sobre a situação vivida nesse momento pelos cooperados em decorrência da suspensão de aulas presenciais das escolas municipais e estaduais. Na reunião deverão ser avaliadas propostas apresentadas pelos dirigentes cooperativistas.

Justiça

A largada dos trabalhos legislativos na semana será com a Comissão de Justiça, que se reúne em plataforma virtual na segunda-feira, às 9 horas, para a análise da constitucionalidade de 98 itens, entre eles uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do deputado Gandini (Cidadania) que pretende instituir a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do Plano de Metas pelo Poder Executivo Estadual, com base nas propostas apresentadas na campanha eleitoral.

Frente Parlamentar

Já na quinta-feira (28), também às 9 horas, acontece a reunião de instalação e eleição do presidente e do secretário executivo da Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do Empreendedorismo Capixaba. Na ocasião o grupo também deve delinear suas linhas de ação.

