Celebrando o fim de ano com sabor e saúde mental

Celebrar as festas de fim de ano pode ser uma experiência prazerosa para o corpo e a mente quando se opta por escolhas alimentares que promovem a saúde física e mental. O psiquiatra Alexandre Valverde apresenta um menu cuidadosamente elaborado, destacando ingredientes que não apenas satisfazem o paladar, mas também promovem o bem-estar.

Entradas : Canoa de tapioca com Homus de lentilha preta e Pesto de manjericão,

amêndoas, azeite e laranja Cogumelos e abóbora cabochã ao forno com alecrim e castanhas de Baru.

Saladas : Quinoa, sementes de girassol e abóbora, abacate, tomate e suco e raspas de limão. Folhas de espinafre e orapro-nobis salteadas, queijo feta vegano de castanhas, nozes pecan.

Pratos Principais : Lion’s Mane grelhado em crosta de gergelins branco e preto.

Arroz negro com aspargos e castanhas brasileiras (cajú e Pará). Raízes legumes ao forno (cenouras coloridas, beterraba, batatas doces laranja e roxa, brócolis e abobrinha).

Sobremesas : Creme de abacate e cacau com Maple syrup e lascas de amêndoas.

Sorvete vegano de banana com nibs de cacau e calda de jabuticaba. Bebidas Vivas Fermentadas: Kombuchas e switchel.

Alexandre Valverde destaca a seleção de ingredientes que visam a saúde intestinal, fundamental para o equilíbrio mental. A ausência de glúten, a presença de fibras e nutrientes como ferro, vitaminas e ácidos graxos poliinsaturados fazem destes pratos aliados na redução da inflamação intestinal.

O destaque do menu, o Lion’s Mane, conhecido como a “lagosta vegana”, é apontado por Valverde como um potente nootrópico, auxiliando na produção do fator de crescimento neuronal e no fortalecimento das conexões neurais. Para aqueles que desejam variar, Valverde sugere substituir o Lion’s Mane por peixe, preferencialmente, devido ao fornecimento de ômega-3, um ácido graxo poli-insaturado com ação anti-inflamatória.

As sobremesas, além de deliciosas, são estrategicamente formuladas, como o creme de abacate e cacau que combina xantinas do cacau e gorduras benéficas do abacate, contribuindo para a saúde cerebral.

O menu é uma expressão da filosofia vegana de Alexandre Valverde, mas ele incentiva a substituição de ingredientes de acordo com as preferências individuais, mantendo o foco em escolhas alimentares que promovem não apenas o prazer à mesa, mas também o bem-estar físico e mental. “O menu é mais do que uma celebração de fim de ano, é um convite para nutrir o corpo e a mente, proporcionando uma experiência festiva e saudável para todos”, ressalta o psiquiatra.

