Foto: Reprodução Ceia de Natal gastando pouco: 5 receitas perfeitas para quem quer economizar

Para aproveitar a noite mágica de Natal com uma ceia deliciosa , você não precisa gastar uma fortuna. Com criatividade na cozinha, é possível preparar pratos incríveis sem ultrapassar o orçamento desejado. Com ingredientes saborosos e baratos, combinações especiais, você pode preparar pratos deliciosos.

Fique atento nas promoções disponíveis nos mercados, para garantir ainda mais economia na sua ceia. Preferir comprar alimentos da estação pode ser uma decisão inteligente, geralmente são mais acessíveis. Planeje as quantidades corretas, dessa forma você vai evitar desperdícios.

Ceia de Natal gastando pouco: 5 receitas perfeitas para quem quer economizar

Celebrar o Natal com uma ceia saborosa não precisa pesar no bolso. Com essas receitas econômicas, é possível criar uma experiência gastronômica especial sem comprometer as finanças. Coloque a criatividade em prática na cozinha e garanta aos seus convidados uma ceia deliciosa e econômica.

1. Peru assado simples

A estrela clássica da ceia natalina, pode ser preparada de forma simples pode ser econômico e delicioso. Tempere o peru com ervas frescas, alho e limão, asse no forno e sirva com um molho de laranja e mel. Normalmente, no mês de dezembro essa proteína é mais consumida e pode ser vendida por preços mais acessíveis. O canal do youtube tudo gostoso ensinou uma forma de reproduzir um peru assado simples para você arrasar no Natal. Assista abaixo e aprenda esse preparo fácil e delicioso.

2. Arroz natalino

Um arroz festivo com frutas secas, legumes e outros itens diferentes pode ser uma opção sofisticada e acessível de acompanhamento. Cozinhe o arroz com passas,adicionando um toque de canela para realçar os sabores natalinos. Claro que existem diversas receitas de arroz para o Natal e o canal menino prendado ensinou uma opção super colorida e deliciosa para essa data, confira abaixo.

3. Salpicão de frango

O salpicão é um prato leve, clássico e refrescante que pode substituir pratos mais elaborados. Use frango desfiado, acrescente maçã, uvas passas e cenoura ralada. Tempere com maionese e sirva como uma salada festiva. O Nandu Andrade publicou um vídeo em seu canal no youtube ensinando um salpicão imperdível para o Natal, veja abaixo.

4. Farofa especial

Uma farofa bem temperada pode elevar o sabor da sua ceia. Misture farinha de mandioca, bacon, uvas passas e ervas frescas. Sirva como acompanhamento e surpreenda com um toque de crocância e sabor. A Isamara Amâncio publicou uma receita que promete ser a melhor farofa de Natal, confira abaixo.]

5. Rabanada

A sobremesa clássica das festas natalinas é uma opção relativamente barata. Você pode transformar fatias de pão amanhecido nessa sobremesa irresistível. Passe as fatias em uma mistura de leite, ovos e canela, frite até dourar e finalize com açúcar e mais canela. Uma opção econômica e deliciosa. A Vânia culinária ensinou no seu canal um receita de rabana tradicional simples e deliciosa, assista abaixo e reproduza essa sobremesa deliciosa.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook , Instagram , Twitter e Pinterest para conferir muito mais.

Fonte: Mulher