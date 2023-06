CEET Vasco Coutinho realiza feira de cursos nesta quarta-feira (21)

O Centro Estadual de Ensino Técnico (CEET) Vasco Coutinho, de Vila Velha, vai realizar uma feira de cursos, nesta quarta-feira (21). O objetivo é apresentar a dinâmica do centro técnico ao público e divulgar o processo seletivo dos cursos realizados no CEET e ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

“O projeto da feira de cursos Intech foi desenvolvido com todos os colaboradores, o corpo discente da escola e organizado e estruturado pelo curso de evento. Os professores estão participando, assim como os alunos que desenvolverão a parte de guiamento com as outras escolas apresentando os projetos”, ressaltou a pedagoga do Vasco Coutinho, Raquel Paiva.

A feira vai proporcionar a prática de conhecimentos adquiridos pelos alunos em sala de aula, incentivando a interatividade, o trabalho em equipe e a inovação dos estudantes de Educação Técnica Profissional, por meio do desenvolvimento de projetos com fundamento científico e inovador, nas diferentes áreas das ciências.

Entre os projetos realizados que serão apresentados na feira estão: Mundos Virtuais em Ação: Jogos digitais em prol da sustentabilidade / Programação de Jogos Digitais, uma mostra de jogos desenvolvidos pelos alunos, e o projeto Preservação da Pedra da Cebola, por meio da Experiência em Realidade Virtual para a Sustentabilidade, um jogo de experiência em realidade virtual, em que é apresentado os perigos da poluição.



“Assim propomos um pensamento crítico a respeito da preservação do meio ambiente para a comunidade”, comentou Fabiano de Paula, professor e coordenador do curso de Programação de Jogos Digitais, que desenvolveu os projetos.

O evento será disposto de tendas com miniempresas, projeto desenvolvido pelos alunos do curso Técnico de Administração no qual, por meio da disciplina de empreendedorismo, os alunos começam a entender como se constitui uma empresa e todos os seus processos de atividade.

Os alunos do curso Técnico de Logística vão apresentar um detergente sustentável com base óleo reutilizado; os alunos dos cursos Produção de Moda e Modelagem de Vestuário vão apresentar dois projetos – o primeiro, uma linha com peças que valoriza as rendeiras da Barra do Jucu, e o segundo, peças com utilização e reutilização do jeans para customização produzidos pelos alunos dos cursos; e os alunos Gastronomia vão servir pratos típicos da culinária capixaba no espaço gourmet, onde realizam as suas aulas.

O evento estará aberto para a comunidade próxima ao CEET e escolas estaduais de Vila Velha e outros municípios do interior, como Rio Bananal, Fundão, Viana, Guarapari e Santa Maria de Jetibá.



A Feira Intech de Cursos do CEET Vasco Coutinho acontece nesta quarta-feira (21), das 9 horas até às 21 horas, no pátio do CEET, que está localizado no centro de Vila Velha.



Nova oferta de cursos



Estão abertas as inscrições para as novas vagas em cursos técnicos de nível médio nos CEETs Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha. São 270 vagas ofertadas no CEET Talmo Luiz Silva e 485 vagas no CEET Vasco Coutinho, totalizando 755 vagas para 15 cursos técnicos e uma especialização técnica com duração de até dois anos.



Para se inscrever, é preciso acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão, utilizando número de CPF e e-mail próprio do candidato. Após acessar a página www.selecaoaluno.es.gov.br, o estudante deve ler as orientações contidas no edital e preencher a ficha de inscrição.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A indicação inválida de opção de curso no formulário de inscrição implicará o cancelamento da inscrição. O comprovante deverá ser impresso pelo candidato no ato da inscrição e conterá as informações sobre a identificação do candidato e a pontuação para a classificação.



A classificação será realizada mediante o cálculo em que serão consideradas as pontuações do resultado anual/média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referente ao ano letivo de 2022, ou ao último ano cursado pelo candidato, com resultado aprovado, observando-se até duas casas decimais, em número de pontos, sem arredondamentos. O cálculo pode ser visualizado no edital.



Serão classificados para a matrícula os candidatos com maior pontuação por ordem decrescente.



O resultado será divulgado no próximo dia 27 de junho, no site da Secti www.secti.es.gov.br e no site www.selecaoaluno.es.gov.br. As inscrições seguem até o dia 25 de junho.





Serviço:



Veja os cursos ofertados em cada CEET:



CEET Talmo Luiz Silva – 270 vagas

Administração

Automação Industrial

Estética

Mecânica

Segurança do Trabalho

Gastronomia

Especialização Técnica em Energia Solar Fotovoltaica

CEET Vasco Coutinho – 485 vagas

Administração

Estética

Eventos

Gastronomia

Informática

Logística

Modelagem do Vestuário

Multimídia

Produção de Moda

Programação de Jogos Digitais

Rádio e Televisão

Redes de Computadores

Leia o Edital AQUI: https://selecaoaluno.es.gov.br/Tecnico/Concurso.aspx?id=82

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secti

Heliomara Ribeiro Mulullo

(27) 99953-7923

Fonte: GOVERNO ES