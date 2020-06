CEET Talmo Luiz Silva promove lives durante pandemia do novo Coronavírus

.

O Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, tem promovido as chamadas lives, encontros virtuais e ao vivo, abertas ao público e com foco nos alunos da escola técnica. A ação é uma iniciativa da coordenação do curso técnico de Administração, em parceria com a Prosperas Incubadora de Empresas, situada no CEET.

Até o momento, duas lives já foram realizadas. No dia 17 de junho, aconteceu a primeira Live do Conhecimento, que abordou o tema “Os impactos da pandemia no mundo do trabalho e nas carreiras”, com a participação do Coach de Carreira Denilton Cunha.

Dayana de Nardi Araujo, de 22 anos, está no primeiro módulo do curso de Administração no CEET Talmo Luiz Silva e assistiu a primeira Live do Conhecimento. A estudante contou que assistiu o debate por conta do assunto: “O tema pôde nos dar novas perspectivas e novas expectativas no cenário de quarentena e pós-quarentena. Para quem está à procura de emprego ou se qualificando, é importante saber como as nossas carreiras podem ser afetadas”, disse.

“O conteúdo que o Denilton nos passou mostra que ser essencial é buscar sempre conhecimento, ser proativo e estar em constante mudança. A live me deu ânimo, expectativas em relação ao futuro e me mostrou que, mesmo diante das dificuldades, é possível ser criativo, estar sempre em busca de novos desafios e superando os mesmos, pois o sucesso é certeiro para quem se esforça e não fica somente se lamentando”, falou Dayana de Nardi Araujo.

Nessa terça-feira (23), aconteceu a segunda Live do Conhecimento que debateu o tema “Como obter sucesso praticando a disciplina todos os dias”, com os masters Coaches Daniel Galdino e Francielle Alves, que também é mentora especializada em Saúde e Bem-Estar. Cada live reuniu cerca de 100 espectadores, que participaram de forma ativa, enviando perguntas e comentando sobre os debates.

Luanna Elisa Tessarolo dos Santos, de 19 anos, estuda o segundo módulo de Administração na escola técnica Talmo Luiz Silva e interagiu na segunda live. Luanna é servidora pública municipal de João Neiva e o tema do debate foi o que lhe chamou atenção.

“Eu achei o conteúdo bastante interessante. Não só por conta da nossa rotina de estudos e trabalho, mas também em relação ao nosso bem-estar, a nossa vida. Eu mandei perguntas e todas foram respondidas. Deu para perceber que a live foi bem planejada e organizada. Achei muito legal”, explicou Luanna Elisa Tessarolo dos Santos.

A estudante ainda comentou que vai levar alguns aprendizados para vida: “Uma coisa que eu não sabia é que, para criarmos uma rotina, temos que repetir os hábitos que desejamos por 21 dias. Por exemplo: eu quero ter o hábito de estudar mais. Se eu fizer isso por 21 dias eu consigo criar essa rotina para minha vida. Já vou colocar em prática esse e outros aprendizados”, comenta.

A coordenadora do curso de Administração do CEET, Iandra Gasparini, que também coordena a Prosperas Incubadora, explicou como surgiu a ideia das lives: “A ideia surgiu porque a Débora, que também é coordenadora do curso, e eu observamos que os nossos alunos estavam se distanciando, ficando desmotivados para participar das aulas on-line, devido à necessidade de isolamento social que a pandemia nos causou. E, por isso, percebemos que precisávamos fazer alguma ação que motivasse os alunos. A partir daí surgiu a ideia de fazer as lives dentro do contexto da grade curricular do curso de administração. E até agora já notamos que os alunos abraçaram a ideia e se animaram com as atividades”, afirmou Iandra Gasparini.

Nesta quinta-feira (25), às 20 horas, vai acontecer o Workshop “As cinco melhores práticas para obter sucesso”, com os Masters Coaches Daniel Galdino e Francielle Alves. Para assistir basta se inscrever no link http://danielgaldino.rds.land/workshop-escola-ceet As vagas são limitadas.

O CEET Talmo Luiz Silva é administrado e desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e possui cerca de 400 alunos estudando gratuitamente nos cursos técnicos de: Administração, Mecânica, Segurança do Trabalho e Automação Industrial.

Texto: Samantha Nepomuceno

