Ceasa-ES registra crescimento de arrecadação em licitação de espaços

A licitação de espaços vagos das Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES), ocorrida pela primeira vez em espaço eletrônico, obteve resultados muito positivos no Pregão Eletrônico 003/2021. Todas as lojas que receberam ofertas tiveram vendas acima do valor mínimo. Os valores atingiram R$ 2.089,500,00, quase 13% acima do previsto.

Mais uma arrecadação importante para a Ceasa-ES, que já havia alcançado um aumento de 18% das arrecadações. Por meio da abertura pública de licitações das Centrais, muitos produtores, lojistas e redes supermercadistas têm a chance de iniciar, desenvolver e expandir os seus negócios a partir dos espaços da Ceasa-ES.

A abertura da sessão pública ocorreu nessa terça-feira (03), às 09h30. Os interessados inseriram suas propostas no site do Branco do Brasil para serem analisadas pela equipe de Pregão da Ceasa-ES. As documentações das empresas arrematantes já estão em processo de análise.

Haverá, em outro momento, mais uma licitação acerca dos demais espaços da Central que não entraram nessa licitação. “As disputas foram enormes e demonstraram, portanto, aquilo que já havíamos dito: a Ceasa-ES se consolida como a mais procurada do Brasil. Isso nos anima por demonstrar o prestígio e a envergadura moral desta empresa, sabendo que, apesar de todos os enormes desafios, estamos no caminho certo”, disse o diretor-presidente da Ceasa-ES, Guilherme Gomes.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Ceasa-ES

Camille Porto Moura

(27) 3396-1661 / 98849-5626

[email protected]