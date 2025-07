Ceasa divulga resultado provisório de classificação de ambulantes

Nessa sexta-feira (18), foi publicado o resultado provisório de classificação do Chamamento Público Nº 001/2025. O processo consiste em selecionar microempreendedores individuais (MEI) interessados em comercializar produtos na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES). Foram ofertadas 40 vagas para comércio ambulante mais cadastro de reserva; sendo 34 vagas destinadas a “gêneros alimentícios” e 6 vagas voltadas a “utilidades em geral”. As principais informações sobre o chamamento público constam na Retificação do Edital de Chamamento Público Nº 001/2025.

Informações

Para ter acesso aos documentos envolvidos no processo, basta acessar o site da Ceasa-ES e seguir o passo a passo: Contratos e Licitações > Editais > Edital de Chamamento Público Nº 001/2025.

