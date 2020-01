Ceasa apresenta balanço da comercialização de 2019

A Análise Conjuntural Anual da Comercialização de Hortigranjeiros de 2019 nas Centrais de Abastecimento do Espirito Santo (Ceasa/ES) foi apresentada na última sexta-feira (24). Os dados foram mostrados pelo diretor-presidente da Ceasa, Fernando Rocha, para servidores, lojistas, produtores rurais e convidados, no auditório do entreposto de Cariacica, em Vila Capixaba.

O levantamento foi realizado pela Gerência Técnica da Ceasa e apontou que em 2019 foram comercializados na unidade de Cariacica o total de 446 mil toneladas de produtos variados entre hortaliças, frutas nacionais e importadas, ovos, pescados e cereais.

Segundo o relatório, o total aponta uma redução de 4,82% em relação ao ano de 2018, que comercializou um pouco mais de 469 mil toneladas. Sobre a movimentação financeira, o balanço mostra que as 446 mil toneladas que foram comercializadas geraram um montante de R$1.073.714.469,03, número que representa um aumento de 15,12% em relação a 2018, que gerou R$ 932.701.057,39.

Em relação à distribuição dos produtos ofertados, em porcentagem, as 446 mil toneladas foram divididas em 51% de hortaliças, 42% das frutas, 6% dos ovos, 0,62% dos pescados e 0,17% dos cereais.

Durante a apresentação, o diretor-presidente Fernando Rocha enfatizou a importância da transparência nos dados para futuras decisões na produção e na comercialização dos produtos hortifrutigranjeiros no Estado.

“Esses dados são fundamentais, pois informam para a população em geral o movimento econômico e a potência que é a Central de Abastecimento, no Espírito Santo. Essa unidade movimentou em 2019, mais de 1 bilhão de reais e mais de 440 mil toneladas de alimentos que abasteceram toda a Grande Vitória, o interior do Estado, o Sul da Bahia, Leste de Minas e o Rio de Janeiro com alimentos, em grande maioria, produzidos por agricultores familiares”, destacou.

Contribuição do Estado e municípios

Dos 63 municípios do Estado que contribuíram para o aporte de produtos hortigranjeiros no entreposto de Cariacica, oito se destacaram: Santa Maria de Jetibá (27,69%); Domingos Martins (27,69%); Santa Leopoldina (9,44%); Santa Teresa (4,86%); Afonso Cláudio (4,58%); Itarana (4,47%); Alfredo Chaves (4,26%) e Laranja da Terra (4,02%).

O Espírito Santo foi principal ofertante no entreposto com 57,55%, mas 16 estados comercializaram na unidade de Cariacica em 2019 e nove se destacam: Minas Gerais (9,60%), São Paulo (9,49%), Bahia (4,75%), Rio Grande do Sul (3,52%), Santa Catarina (3,16%), Pernambuco (2,89%), Goiás (2,75%), Paraná (2,08%) e Sergipe (1,89%).

O entreposto também recebeu produtos para comercialização de outros países como Argentina, China, Espanha, Holanda e a Noruega.

