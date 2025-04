 Ceará vence o Vasco e cola nos líderes do Brasileirão

Com dois gols do artilheiro Pedro Raul, o Ceará venceu o Vasco por 2 a 1 na noite desta terça-feira, na Arena Castelão, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo Vegetti descontou para o time carioca.

A vitória impulsionou o Ceará para a terceira colocação na tabela, com sete pontos, a mesma pontuação dos líderes Flamengo e Palmeiras. O Vasco, por sua vez, permanece com seis pontos. Pedro Raul, com seus dois gols, igualou Pablo Vegetti na artilharia da competição.

O Jogo

A partida começou estudada, com o Vasco buscando a posse de bola e o Ceará apostando na velocidade. O Vozão, mais incisivo, abriu o placar aos 28 minutos. Lucas Mugni foi lançado na esquerda, o zagueiro João Victor tentou cortar, mas a bola sobrou para o argentino, que cruzou para Pedro Raul esticar o pé e mandar para o fundo da rede.

No fim do primeiro tempo, o Vasco teve sua melhor chance em cobrança de falta, mas Vegetti não conseguiu finalizar com precisão.

No segundo tempo, o Vasco voltou com três alterações, buscando maior poder ofensivo. No entanto, o time carioca seguiu com dificuldades na transição da defesa para o ataque. O Ceará, com a vantagem no placar, recuou e passou a ser pressionado.

Aos 35 minutos, o Ceará aproveitou a fragilidade da defesa vascaína para ampliar. Galeano cruzou na área, Guilherme desviou de cabeça e Pedro Raul, livre, completou para o gol.

O Vasco não se entregou e diminuiu nos acréscimos, com um gol de cabeça de Vegetti após cruzamento de Rayan. No entanto, a reação parou por aí, e o Ceará garantiu a vitória.

Próximos jogos:

O Vasco enfrentará o Flamengo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Ceará visitará o Bahia na Arena Fonte Nova, na segunda-feira (21), às 20h.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ-CE 2 X 1 VASCO-RJ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/04/2025

Hora: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG-FIFA) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-VAR-Fifa)

Cartões Amarelos: Fabiano, Galeano, Matheus Bahia, Léo Condé (Ceará); PH, Hugo Moura, Paulinho, Vegetti (Vasco)

Gols: Pedro Raul, aos 28′ do 1º T e aos 35′ do 2º T (CEARÁ) | Vegetti, aos 47′ do 2º T (VASCO)

CEARÁ: Bruno Ferreira (Fernando Miguel), Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Diego (Lourenço), Fernando Sobral e Lucas Mugni (Matheus Araújo; António Galeano, Pedro Raul (Rômulo) e Aylon (Guilherme) Técnico: Léo Condé

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas (Jean Davi) e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair) e Dimitri Payet (Alex Teixeira); Garré (Adson), Vegetti e Nuno Moreira (Rayan). Técnico: Fábio Carille

Fonte: Esportes