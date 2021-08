Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Há dez jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro, o Ceará segue na 7ª colocação no certame e busca alcançar posições melhores, para isso, o Mais Querido está em total preparação e foco no próximo confronto diante do Atlético – GO.

Na tarde desta quinta-feira, o elenco alvinegro se reuniu para mais um dia de treino no Vovozão , em Porangabuçu. Foi o terceiro dia de atividades comandadas pelo técnico Guto Ferreira e seus auxiliares, hoje o professor realizou uma atividade técnica em campo, além do aquecimento.

Antes de iniciar o treino, o atacante Cléber concedeu uma coletiva à imprensa e comentou sobre o próximo confronto “O Atlético é um time que vem para somar pontos, não deve vir para buscar empate. Temos que estar muito ligados na partida e fazer tudo o que o professor está passando para seguirmos somando pontos no campeonato” finalizou.

O time irá realizar mais dois dias de treino e preparação antes de enfrentar o time goiano no domingo. A partida acontece às 18h15, na Arena Vozão e a Nação Alvinegra pode acompanhar no Premiere e Rádio Vozão.