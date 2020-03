Ceará goleira River por 4 a 0 na Copa do Nordeste

O Ceará foi até o estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (Piauí), e goleou o River-PI por 4 a 0 nesta terça (3) em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

Com este triunfo o time cearense sobe para a quarta posição do grupo B, enquanto o River permanece na vice-lanterna do grupo A.

Rafael Sóbis artilheiro

O destaque da partida foi o atacante Rafael Sóbis, que marcou os três primeiros gols da partida. O meia Vinícius fechou o marcador com um gol de cabeça no segundo tempo.

Na próxima rodada da competição o Ceará recebe o Sport no estádio do Castelão, enquanto o River encara o Vitória no Barradão.