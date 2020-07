Ceará e Fortaleza se enfrentam em semifinal da Copa do Nordeste

A primeira semifinal da Copa do Nordeste á nada menos que o Clássico-Rei. Ceará e Fortaleza garantiram classificação na tarde deste em dois jogos disputados em Salvador (BA). No Barradão, o Tricolor de Aço derrotou o Sport, nos pênaltis, após o empate em 0 a 0 no tempo normal. No Estádio do Pituaçu, o Vozão segurou o Vitória mesmo com um homem a menos em boa parte do segundo tempo e venceu por 1 a 0.

No Barradão, Fortaleza e Sport encontraram muita dificuldade de criação e a partida praticamente não teve lance de perigo no primeiro tempo. Quem chegou mais perto do gol foi o Tricolor de Aço, aos 28 minutos. David recebeu cruzamento da esquerda e ajeitou para Wellington Paulista. O atacante Romarinho se antecipou ao camisa 9 e, desequilibrado, finalizou. Mesmo assim, a bola passou tirando tinta da trave direita do goleiro Maílson.

O segundo tempo começou com o Sport dominando totalmente as ações. Logo aos três minutos, Hernane quase fez um golaço. Ele recebeu a bola no meio de campo, viu o goleiro adiantado e tentou fazer de cobertura. Felipe Alves conseguiu se recuperar e voou para evitar o gol.

O Rubro-Negro continuou melhor até os 35 minutos, quando o Fortaleza passou a trocar mais passes e avançou com qualidade na área adversária. O time de Rogério Ceni quase chegou ao gol da vitória aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio pela direita de Juninho, Romarinho dominou e chutou forte. A bola passou muito perto do travessão. Aos 39 minutos, mais uma chance do Fortaleza. Felipe arriscou de perna direita, rasteiro, de longe, e quase marcou.

Apesar do esforço, ninguém conseguiu abrir o placar e a definição do semifinalista foi para a disputa de pênaltis . O Sport perdeu suas duas primeiras cobranças. Na primeira, Felipe Alves defendeu o chute de Leonardo Barcia. Depois, Patric isolou a bola, jogando por cima do gol. O Fortaleza converteu todos os pênaltis e venceu a disputa por 4 a 1.

Ceará segura Vitória

No Estádio do Pituaçu, Ceará e Vitória fizeram a outra partida das quartas-de-final da tarde deste (25). Apesar de poucas chances, o Vozão foi melhor no primeiro tempo e acertou a trave adversária em um chute de Eduardo, aos 39 minutos. Cinco minutos depois, Vina arriscou e a bola desviou na mão de Thiago Carleto. Pênalti para o Ceará que o próprio Vina cobrou para abrir o placar.

Na etapa, o Rubro-Negro partiu para o ataque tentando o empate, mas o Ceará não tinha muitos problemas para conter as investidas. Aos 15 minutos, o panorama mudou. Caicedo recebeu a bola em profundidade e foi derrubado por Luiz Otávio na entrada da área. O zagueiro do Vozão recebeu cartão vermelho. Na cobrança de falta, Carleto chutou com força obrigando Fernando Prass a fazer grande defesa.

Apesar da superioridade numérica, o Vitória não chegou com perigo. Aos 44 minutos, o Rubro-Negro também perdeu um jogador. Gerson Magrão recebeu cartão vermelho por falta em Jacaré. No minuto seguinte, Mateusinho finalizou com força de fora da área e Fernando Prass salvou o Ceará. Foi o último suspiro do Vitória. O Vozão segurou o resultado até o fim e garantiu vaga na semifinal para enfrentar o Fortaleza.