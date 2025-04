Ceará derrota o Grêmio por 2 a 0 no Castelão pelo Brasileirão

Neste sábado (05.04), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará superou o Grêmio com uma vitória sólida por 2 a 0, em pleno Castelão. Os gols da partida foram marcados pelos ex-Corinthians Pedro Raul e Matheus Araújo, garantindo três pontos importantes para a equipe da casa e movimentando a tabela da competição.

A partida teve seu primeiro momento decisivo aos 25 minutos do primeiro tempo. O lance começou quando Galeano, pela ponta direita, avançou e cruzou para o meio da área. O jogador gremista Lucas Esteves tentou interceptar o passe, mas acabou desviando a bola com a mão, o que levou o árbitro a marcar pênalti. Pedro Raul cobrou com tranquilidade e abriu o placar para o Ceará.

Já no segundo tempo, aos 13 minutos, Pedro Raul quase ampliou a vantagem cearense. O atacante dominou na área, driblou o marcador e finalizou com precisão no canto esquerdo, mas a bola acabou acertando a trave, mantendo o placar em 1 a 0 naquele momento.

No entanto, o segundo gol não demorou a sair. Já aos 50 minutos da etapa complementar, em uma jogada de contra-ataque, Matheus Araújo percebeu o goleiro Volpi adiantado e, com muita precisão, arriscou de longa distância, selando a vitória do Ceará com um chute certeiro.

Com este resultado, o Grêmio permanece com seis pontos e ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão. Enquanto isso, o Ceará soma agora quatro pontos, alcançando a segunda colocação, empatado com o Corinthians, mas atrás apenas nos critérios de desempate.

O Grêmio buscará se recuperar na próxima terça-feira, quando enfrenta o Clube Atlético Grau na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Ceará terá pela frente o Juventude, no Alfredo Jaconi, no próximo sábado, às 16h, pela terceira rodada do Brasileirão, visando manter a boa forma apresentada até aqui.

A vitória contra o Grêmio é um estímulo importante para o Ceará, reafirmando seu potencial e nutrindo as esperanças da torcida alvinegra de um desempenho marcante na competição.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 GRÊMIO

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 05/04/2025

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões amarelos: Matheus Bahia (Ceará); Francis Amuzu, Matias Arezo, Igor Serrote (Grêmio)

Gols: Pedro Raul, aos 25′ do 1°T / Matheus Araújo, aos 50′ do 2ºT (Ceará)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon, William Machado, Fabiano e Matheus Bahia; Dieguinho e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano (Aylon), Lucas Mugni (Matheus Araújo) Fernandinho (Martínez); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo) e Villasanti; Pavón (João Pedro), Edenílson (Monsalve) e Amuzu (André Henrique); Arezo. Técnico: Quinteros

Fonte: Esportes