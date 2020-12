CDC assina recomendação da vacina da Pfizer contra coronavírus nos EUA

O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês), Robert Redfield, disse neste domingo (13) que assinou uma recomendação do painel consultivo sobre a vacina da Pfizer contra a covid-19.

O Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (ACIP, na sigla em inglês) votou no sábado (12), com placar de 11 a 0, para recomendar a vacina da Pfizer e BioNTech SE como apropriada para americanos com 16 anos ou mais. A Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês) emitiu na sexta-feira (11) uma autorização de uso emergencial para a vacina.

“Na noite passada, tive o orgulho de assinar a recomendação do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização para usar a vacina da covid-19 da Pfizer em pessoas com 16 anos ou mais”, disse Redfield em um comunicado neste domingo.