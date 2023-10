CDA do Espírito Santo é destaque na 28ª Semana Estadual de Alimentação em São Paulo

A convite do Governo de São Paulo, a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) participou, na manhã desta quarta-feira (18), da 28ª Semana Estadual de Alimentação daquele estado. O evento é parte das celebrações pelo Dia Mundial da Alimentação, lembrado no dia 16 de outubro, que tem como objetivo promover uma reflexão sobre o acesso à alimentação adequada como direito básico universal.

O Espírito Santo foi convidado para participar do encontro para apresentar as experiências do programa de compra direta de alimentos (CDA). A nutricionista Thais Cristina Alves Guerra, técnica da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN) da Setades, representou o Estado e destacou o papel pioneiro do Espírito Santo no enfrentamento da pobreza e na segurança alimentar: “Uma Grande honra ter sido convidada para compartilhar a exitosa experiência do nosso Programa CDA. Fomos muito bem acolhidos e, inclusive, já temos novos convites para futuras reuniões, nas quais detalharemos e compartilharemos os procedimentos de implementação do programa”.

O CDA é uma iniciativa do Governo do Estado que foca em três objetivos: a valorização da agricultura familiar; a garantia de acesso a alimentos saudáveis pelas populações mais vulneráveis; e o aquecimento da economia local. Com recursos estaduais, as prefeituras podem adquirir a produção dos pequenos agricultores de seus territórios. Assim, os agricultores garantem a venda de produção e ainda investem o dinheiro da colheita no próprio município, enquanto os alimentos adquiridos pelas prefeituras são doados às famílias mais vulneráveis do território.

Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan), o Estado do Espírito Santo lidera o ranking da Segurança alimentar e nutricional do Brasil, com o índice de 61%. Esse dado ressalta a eficácia do Programa e seu impacto positivo na vida das famílias capixabas, servindo de inspiração para todo o país.

“Este programa tem sido um verdadeiro exemplo a ser seguido, não apenas em nosso estado, mas em todo o Brasil. Ele atende de maneira única a valorização dos agricultores familiares, o acesso a alimentos de qualidade e o fortalecimento da economia local, refletindo o compromisso do Governo do Estado, responsável pelo sucesso dessa iniciativa”, enfatizou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo.

