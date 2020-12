CCXP Worlds: problemas técnicos roubam a cena durante papo com Neil Gaiman

Divulgação Thunder Arena

Neil Gaiman, autor de “Sandman”, era um dos nomes mais esperados da CCXP Worlds. Inteiramente on-line pela primeira vez, o evento de cultura nerd contou com uma grande estrutura tecnológica para acontecer. Entretanto, ao que parece, não foi o suficiente.

No Twitter, usuários da rede reclamaram de falhas técnicas. “Quiseram abrir com a atração principal, mas os problemas técnicos estão estragando tudo”, disse um jovem.

Marcelo Forlani, apresentador da Thunder Arena, que entrevistou Neil Gaiman, não omitiu os problemas. “Sei que tem um pessoal reclamando de problemas e que não conseguiu assistir o papo com o Gaiman por inteiro, quando acontecer isso dá um F5”, disse ele, fazendo referência ao comando no Windows para reiniciar a aba do navegador.

Confira outras reações coletadas da rede social.

Adorei o Neil Gaiman na ccxp worlds, pena que não tá funcionando no meu celular! Não sai áudio, muito triste! ? #CCXPWorlds — ? Cute but psycho ;3 ? (@MizukaYoshino) December 4, 2020

É, deu ruim e deu ruim grande no sistema da #CCXPWorlds . Tomara que corrijam para amanhã. — Pablo Cardoso (@pablocardoso) December 4, 2020

Sou só eu ou não tá abrindo nenhum palco ao vivo no #CCXPWorlds ? — Soul Lisa (@eusoullisa) December 4, 2020