CCXP Worlds: Convidado de honra, Neil Gaiman fala sobre o legado de suas obras

Divulgação Marcelo Forlani e Neil Gaiman

Nesta sexta-feira (04), foi realizada a abertura da Thunder Arena, da CCXP Worlds. Com grandiosidade, o palco recebeu como convidado de honra o quadrinista Neil Gaiman, criador de grandes produções como “Sandman”, “American Gods”, God Omens”, entre outras obras.

“Eu quero agradecer a esta oportunidade de estar aqui. A pandemia não irá nos impedir”, iniciou Gaiman. Questionado pelo apresentador, Marcelo Forlani, sobre o motivo do sucesso de “Sandman”, ele não pestanejou. “Acho que é pelo fato de ter um vilão aparente. Por mais que gostem de serem surpreendidas, as pessoas gostam de ter um vilão claro”.

“Então veio ‘God Omens’, que foi algo grandioso também, mas que já não tinha essa coisa [de vilões] tão clara. Foi surpresa para eles [os executivos], mas deu certo”, seguiu o autor.

Ao falar sobre dificuldades para produzir suas obras, por terem orçamentos altos, o convidado não pestanejou. “Isso às vezes é um problema, mas um dia, enquanto gravava ‘God Omens’, conversei com um amigo sobre problemas orçamentários. À época, ele estava fazendo ‘Doctor Who’ e me disse: ‘Quando eu tenho que refazer algo por problemas de orçamento, eu tento fazer com que a substituição fique melhor do que original, menos custando menos’. E é isso que eu faço”.