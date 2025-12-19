CCPI reforça cooperação policial internacional durante a Cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal inaugura, nesta sexta-feira (19/12), o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, em Foz do Iguaçu/PR, com o objetivo de apoiar a segurança das delegações e autoridades estrangeiras que participarão do evento.

O Centro funcionará como um espaço de intercâmbio de informações estratégicas e de coordenação entre as forças de segurança nacionais e internacionais envolvidas na Cúpula, agendada para o dia 20 de dezembro. O CCPI atuará como uma força-tarefa de cooperação policial internacional, promovendo o compartilhamento ágil de dados de inteligência, com foco na prevenção e neutralização de possíveis ameaças associadas ao evento.

Durante a Cúpula, o Centro operará como um núcleo de esforços concentrados e coordenados, garantindo resposta rápida às demandas de cooperação policial internacional e oferecendo um ambiente presencial propício à troca de informações estratégicas, ao compartilhamento de boas práticas de segurança e à integração de métodos de policiamento alinhados aos compromissos assumidos para a realização do evento.

Participam do CCPI representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Panamá, Paraguai e Uruguai, além da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL), reforçando, portanto, o compromisso com a cooperação internacional e a segurança integrada no âmbito do Mercosul.

Fonte: Polícia Federal