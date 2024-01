CBMES dá curso de prevenção e salvamento aquático para crianças e adolescentes de Vila Velha

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, vai ensinar noções básicas de prevenção e salvamento aquático para 30 alunos com idade entre 9 e 12 anos. Esta é a primeira turma do Projeto Bom Peixinho, que busca educar sobre os riscos do afogamento e proporcionar maior segurança à população capixaba. As aulas ocorrem dos dias 22 a 28 de janeiro e a turma já foi formada.

O projeto é um curso do tipo colônia de férias, que será realizado no período de férias escolares e beneficiará crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promovendo a cultura da prevenção a afogamentos e incidentes aquáticos, por meio de atividades lúdicas e orientadas pelo Corpo de Bombeiros, que contará com o apoio de outras instituições.

Em 2023, o Espírito Santo registrou 168 mortes por afogamento. Nas duas primeiras semanas de 2024, o Estado já acumula oito óbitos. No mundo todo, estima-se que cerca de 500 mil pessoas morrem afogadas todos os anos, sendo esta a principal causa de morte de crianças entre 1 e 4 anos. Instruir crianças e adolescentes sobre os riscos no ambiente aquático contribui diretamente para a redução desses números.

“A prevenção é a melhor forma de reduzir os afogamentos. Além desse tema, as crianças e os adolescentes que vão participar do Bom Peixinho receberão instruções que vão estimular a prática de atividade física e hábitos saudáveis, incentivar as boas práticas de cidadania, desenvolver a consciência ecológica e ensinar noções de salvamento e primeiros socorros”, explicou o diretor de Operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, coronel Schalyston Paiva.

Ao longo de uma semana, os alunos receberão instruções básicas sobre prevenção e salvamento aquático, ética e cidadania, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, drogas, higiene e saúde, educação ambiental, educação física e ordem unida e civismo. Todos os inscritos receberão uniformes personalizados do projeto e alimentação diária, totalmente gratuitos.

As atividades serão realizadas na Arena de Verão localizada na Praia da Costa, em Vila Velha, e na Praia da Sereia, também na Praia da Costa. Também estão previstas visitas temáticas no Corpo de Bombeiros, no Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e na Guarda Municipal de Vila Velha, além de diversas dinâmicas com as secretarias da Prefeitura de Vila Velha, nas áreas de meio ambiente, saúde, esporte, defesa civil e cultura.

“Os cidadãos capixabas passam a ser um braço de atuação na sociedade. O bombeiro militar e o guarda-vidas não conseguem se estar presentes em todos os ambientes aquáticos. Portanto, um cidadão devidamente instruído torna-se uma ferramenta fundamental no combate ao afogamento. Essas crianças vão ter noções básicas de segurança e poderão levar esses conhecimentos para casa”, afirmou a capitão Gabriela Andrade, especialista em salvamento aquático do Corpo de Bombeiros Militar e uma das idealizadoras do projeto.



