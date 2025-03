CBF demite Dorival Júnior após vexame histórico contra a Argentina; futuro da Seleção é incerto

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (28), a demissão de Dorival Júnior do cargo de treinador da Seleção Brasileira. A decisão, tomada pelo presidente reeleito da CBF, Ednaldo Rodrigues, veio após a vexatória derrota por 4 a 1 para a Argentina, a maior da história da Canarinho em jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Em reunião realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, Ednaldo Rodrigues comunicou a Dorival Júnior o fim do ciclo. Em declaração oficial, o presidente da CBF agradeceu o trabalho do treinador e desejou sucesso em seus próximos desafios:

“A CBF anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que ele desempenhou na frente da Seleção Brasileira e deseja para ele todo sucesso e novos desafios em sua carreira. Portanto, é assim, a partir de agora, que vamos trabalhar na busca de um substituto”, afirmou Ednaldo Rodrigues.

O presidente da CBF também fez questão de frisar que a decisão foi tomada internamente, sem interferências externas: “Tudo que era colocado, que tinha contato com A, B e C, isso em momento algum passou pelo presidente e nem por ninguém que o presidente tenha determinado. Portanto, a partir de agora, vamos buscar o substituto para dar continuidade a um trabalho na Seleção Brasileira e, oportunamente, estaremos também informando a vocês quem é o substituto.”

Derrota para a Argentina foi a gota d’água

A pressão sobre Dorival Júnior já vinha crescendo após o empate em 1 a 1 com a Colômbia. No entanto, a derrota acachapante para a Argentina, em plena data Fifa válida pelas Eliminatórias, foi o fator determinante para a decisão da CBF.

Quem assume a Canarinho?

Com a saída de Dorival Júnior, a grande questão agora é quem assumirá o comando da Seleção Brasileira. Os nomes de Jorge Jesus (Al-Hilal), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Filipe Luís (Flamengo) são os mais comentados nos bastidores. No entanto, até o momento, não houve nenhum contato oficial da CBF com os possíveis substitutos.

Números de Dorival Júnior na Seleção

Em 16 jogos à frente da Seleção Brasileira, Dorival Júnior acumulou uma campanha de sete vitórias, sete empates e duas derrotas. Apesar dos números razoáveis, a falta de um futebol convincente e a recente derrota para a Argentina pesaram na decisão da CBF.

O futuro da Seleção Brasileira é incerto, e a expectativa é que a CBF anuncie o novo treinador nos próximos dias. O desafio do novo comandante será reestruturar a equipe e resgatar o prestígio do futebol brasileiro.

Fonte: Esportes