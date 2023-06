CBF comemora 109 anos de história

Entidade máxima do futebol brasileiro, a CBF celebra nesta quinta-feira (8) 109 anos de fundação. Sua história centenária é moldada por grandes títulos conquistados pelas seleções que a representam e também pelo crescimento e organização do futebol nacional.

A Confederação Brasileira de Futebol foi fundada em 8 de junho de 1914 e fora inicialmente chamada de Federação Brasileira de Sports (FBS). A entidade passou a adotar as configurações atuais a partir de 24 de setembro de 1979, quando houve a separação da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), então responsável pelos esportes praticados no Brasil.

A CBF tem como seu propósito fomentar a prática do futebol no Brasil para homens e mulheres, meninos e meninas, sem distinção de idade, cor, sexo, orientação sexual e origem. A CBF acredita que o esporte pertence e sempre pertencerá a todos.

Sob a gestão de Ednaldo Rodrigues, o primeiro presidente negro e nordestino da história da entidade, a CBF adotou o discurso anti-discriminatório como um pilar de suas decisões e se tornou a primeira confederação a colocar em seu regulamento a pena esportiva para casos de racismo no futebol brasileiro.

Além disso, a entidade vem aumentando os investimentos no futebol feminino e fomentando a prática do esporte para as mulheres, a fim de compensar a injustiça história cometida contra elas, proibidas de jogar futebol por 38 anos durante o Século XX. No dia Internacional da Mulher, em 8 de março, Ednaldo Rodrigues assinou a regulamentação do futebol misto para promover igualdade de oportunidades no futebol.

Com o apoio do Governo Federal, o Brasil se candidatou a vaga de país-sede da Copa do Mundo FIFA Feminina de 2017 e nutre esperanças de um grande desempenho na Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália Nova Zelândia 2023.

O Brasil é reconhecido como um celeiro de talentos, que ajudaram a formar a imagem do país pelo mundo. Foi com os pés desses atletas que o país se tornou o único pentacampeão mundial e popularizou a Amarelinha ao redor do planeta, a partir da criatividade de nosso futebol e da alegria dos jogadores.

Fonte: Esportes