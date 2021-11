CBF anuncia construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol na Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, recebeu, nesta segunda-feira (22), no Palácio Anchieta, representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para anunciar a construção do Centro de Desenvolvimento do Futebol, na região de Bicanga, na Serra. A obra faz parte do contrato firmado entre a Federação Internacional de Futebol (Fifa) e a CBF, denominado “Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014”, que tem como objetivo fomentar a prática futebolística nos países que sediam a principal competição da modalidade no mundo.

A CBF foi representada no evento pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, pelo vice-presidente, Marcus Vicente, e o diretor de Compliance, André Megale. Também estiveram presentes na solenidade o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, e o presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES), Gustavo Vieira, além do presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-ES), Eduardo Salles.

Em 2014, 15 estados brasileiros não receberam jogos da Copa do Mundo, incluindo o Espírito Santo. As unidades da Federação que ficaram sem partidas receberam a promessa de que, por meio do Fundo de Legado, receberiam os Centros de Desenvolvimento do Futebol. A estrutura física do espaço contará com campo de grama, no padrão e nas dimensões oficiais da FIFA, além de vestiários e prédio administrativo equipado.

O local será voltado aos jovens, como forma de desenvolver as categorias de base e o futebol do Estado, sob a orientação da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, que será a administradora do equipamento. O Centro de Desenvolvimento do Futebol ficará ao lado da Estação Conhecimento e do novo Parque Caminho do Mar, ambos construídos pela Vale, na via que dá acesso às praias da região.

Centro de Desenvolvimento do Futebol

– 18 mil metros quadrados de terreno;

– 446 metros quadrados de área edificada;

– 17 mil metros quadrados total – área da implantação.

– Campo de futebol com gramado sintético 105x68m (medidas oficiais) – padrão FIFA Quality; 2 Vestiários para equipes, contendo vestiário do técnico individualizado; 2 vestiários para arbitragem; sala médica; banheiros para público; arquibancada verde com 480 assentos; salas de Administração para a Federação do Estado de Espírito Santo; estacionamento para 3 ônibus e 40 carros; portaria; depósito e concessão de comidas & bebidas.

Informação à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial