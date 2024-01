Foto: Reprodução Caverna ‘Arca de Noé’ é encontrada no México por arqueólogos

Exploradores de cavernas encontram de tudo nessas procuras! Uma das descobertas mais recentes dos arqueólogos foi de uma espécie de Arca de Noé das cavernas em Tulum, no México. O local abrigava restos mortais de grande variedade de animais e esqueletos humanos.

Arqueólogos do Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH) encontraram uma caverna estilo “Arca de Noé” em Tulum, no México, com grande variedade de restos mortais de animais e humanos. Dentro dessa caverna, eles encontraram oito locais de sepultamento humano e resto de pelo menos nove espécies de mamíferos e outros animais.

A caverna apertada gerou desafios nos profissionais, mas os pesquisadores conseguiram registrar fotografia de alta resolução e scanners a laser para construir modelos 3D precisos do local para preservá-lo.

“Ao remover a rocha que fechava a entrada para a cavidade, observou-se que ela estava literalmente dividindo os restos ósseos de um indivíduo, deixando a parte inferior do seu corpo do lado de fora e a parte superior dentro dela”, comentou o coordenador do projeto, José Antonio Reyes Solís, em entrevista ao portal do INAH.

Como aconteceu a descoberta?

Os pesquisadores trabalhavam para abrir caminho na região, os arqueólogos encontraram uma pedra adornada com um caramujo, remanescente da decoração antiga deixada pelos habitantes maias pré-hispânicos.

Os cientistas ficaram intrigados e decidiram explorar a caverna. Até o momento, eles encontraram oito locais de sepultamento humano, divididos entre duas câmaras. A maioria era adulto, com restos mortais bem preservados graças às condições ambientais favoráveis.

Depois disso, a equipe buscou a experiência de Jerónimo Avilés e Cristian Sánchez, ambos especialistas na identificação de restos animais. Análises preliminares apontaram pelo menos nove espécies de mamíferos (cães e morcegos-vampiros, por exemplo), além de pássaros, répteis, peixes (tubarões-tigre!), crustáceos, caracóis e sapos.

Alguns dos ossos mostram sinais de cortes e modificações. Isso sugere que foram transformados em vários artefatos típicos da região, como agulhas. Um grande número de fragmentos de cerâmica também foi encontrado no local.

