Cavalo com tornozeleira eletrônica é encontrado no Ceará

A Secretaria de Administração Penitenciária do Ceará considerou um detento em regime semiaberto como foragido nesta terça-feira (7) após a tornozeleira eletrônica dele ser encontrada em um cavalo na cidade de Iguatu, no interior do estado.

A presença da tornozeleira em uma das patas do animal foi notada por moradores da cidade, que acionaram a polícia. O dono do objeto foi identificado pelo número presente na tornozeleira. A prisão dele foi convertida em regime fechado.

O detento, que foi preso por tráfico de drogas e um assalto na cidade de Várzea Alegre, é procurado pela polícia. A suspeita é de que ele estivesse em fuga e tenha colocado a tornozeleira no animal no caminho de outro destino.