Cavalaria da PM recebe a visita de Oficial da Fédération Équestre Internationale

.

A Cavalaria da Polícia Militar do Espirito Santo recebeu a visita do coronel de Cavalaria do Exército Brasileiro da Reserva Remunerada José Evandro Gervásio de Oliveira, armador oficial da Fédération Équestre Internationale (FEI), na manhã desta sexta-feira (31). Durante a visita o coronel EB Gervásio conheceu as dependências do Regimento da Polícia Militar, o plantel equestre da PMES e ministrou uma clínica de armação de percurso de hipismo para os militares da Unidade.

O coronel EB Gervásio tem em seu currículo diversos cursos, dentre os quais doutorado em Curso Binacional Brasil-Argentina pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestrado em Agronegócios pela Universidade de Brasília, mestrado em Curso de Cavalaria pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército Brasileiro, pós-graduação em Instrutor de Equitação pela Escola de Equitação do Exército Brasileiro. Durante grande parte de sua carreira militar ele foi responsável pelo manejo equestre, com foco em reprodução de equinos na Coudelaria do Rincão, e também foi um dos especialista de hipismo no Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio em 2016.

Dentre os oficiais que participaram da clínica de armação de percurso estavam o diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, coronel Sartório; os ex-comandantes-gerais da PMES e Corpo de Bombeiros, coronel Willian e coronel Duarte respectivamente; o ex-comandante do RPMont, coronel da reserva remunerada Carlos Henrique; e o comandante do Regimento de Polícia Montada- RPMont, tenente-coronel Menegatti.

Durante a clínica, os integrantes da Cavalaria tiveram contato com técnicas mais atuais usadas no mundo para o treinamento de cavalos de salto que podem ser aplicadas na Polícia Militar, a fim de melhorar a performance da tropa equestre para as ações de segurança pública.

O coronel Sartório destacou a importância da visita do coronel EB Gervásio, evidenciando que a equitação é a base do policiamento ostensivo montado realizado pelas polícias em todo mundo. Nesse sentido, o comandante do RPMont, tenente-coronel Menegatti declarou: “o policiamento montado requer dos militares a união com o cavalo para formação de verdadeiros conjuntos homem-cavalo e os esportes equestres proporcionam essa união”.

Essa vez foi a primeira que o coronel EB Gervásio veio ao Espírito Santo, mas prometeu retornar outras vezes e contribuir com as ações de segurança pública desenvolvidas pela Cavalaria da PM aqui no Estado. “Contem comigo para ajudar no engrandecimento do Regimento de Polícia Montada, quer seja na parte de equitação, quer seja na parte de reprodução de equinos”, comentou.

A partir dessa visita, será possível iniciar tratativas com o Exército Brasileiro para que policiais militares possam participar de capacitação na Coudelaria do Rincão e aperfeiçoar o processo de remonta equestre do plantel equino da Polícia Militar, reduzindo custos, aumentando produtividade e melhorando a genética dos cavalos empregados nas ações de policiamento montado, choque montado e equoterapia.

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) – 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]