‘Cavado’ deve causar ventos de até 74 km/h entre RJ e ES, alerta Marinha

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos de até 74 km/h entre Araruama, no Rio de Janeiro, e Vitória, capital do Espírito Santo, nesta semana, entre a tarde de quarta-feira (13) e a noite de quinta-feira (14). O órgão explicou que os ventos serão provocados por instabilidades atmosféricas associadas a um prolongamento de áreas de predomínio de baixas pressões, fenômeno chamado de “cavado”. Esse sistema está sobre o Sul do Brasil e tem provocado fortes chuvas na região. As informações são de A Gazeta.