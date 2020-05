Cauã Reymond completa 40 anos e fãs não acreditam: “Achava que tinha 27”

O ator Cauã Reymond está completando 40 anos nesta quarta-feira (20) e seu aniversário se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter . O motivo nem é a comemoração em si, mas a surpresa com a idade do ator.

Reprodução/Instagram Cauã Reymond

“Eu tô passada que achava que o Cauã Reymond tinha 27 anos nossa francamente”, disse uma fã. “A meta é chegar aos 40 anos e continuar gostoso igual o Cauã Reymond”, brincou outro. “Cauã Reymond completando 40 anos hoje. Onde fica essa fonte da juventude?”, questionou um terceiro.

Cauã Reymond com 40 anos/eu quando tiver 40 pic.twitter.com/BhiIcEILs4 — Otariano (@otariano) May 20, 2020

a meta é chegar aos 40 anos e continuar gostoso igual o cauã reymond pic.twitter.com/Hy2JDTkfuW — jorel (@jeeueel) May 20, 2020

Cauã Reymond completando 40 anos? Só acredito vendo. Eu vendo: pic.twitter.com/avdC1QxUYR — 🌵 (@Willizynha) May 20, 2020

“Cauã Reymond faz 40 anos hoje”

Eu: pic.twitter.com/6t2GK6zUtW — Isa ☀️ (@efeitomorimas) May 20, 2020

Fonte: IG