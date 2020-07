Catarinense: Mesmo na Ressacada, Chape elimina Avaí

A Chapecoense conseguiu avançar para as semifinais do Campeonato Catarinense após empatar em 1 a 1 com o Avaí no estádio da Ressacada. A classificação aconteceu porque o Verdão do Oeste venceu a partida de ida por 2 a 0.

ACABOU! FLECHAAAAAMOOOOOOOOSSSSSSSSSSS! A Chapecoense está classificada para a semifinal do Campeonato Catarinense!

Com muita raça e união, o Verdão atropelou o “favoritismo” do adversário e, em plena Ressacada, confirmou a vaga na próxima fase! TEM QUE RESPEITAR A INDIARADA! pic.twitter.com/nvLfTQdB0N — Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 31, 2020

Jogando em casa, o Avaí conseguiu abrir o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com o atacante Daniel Amorim. Mas ainda na etapa incial, aos 28, Aylon deixou tudo igual para o Verdão.

Na próxima fase da competição, o adversário da Chape será o Criciúma, que nesta quinta superou o Marcílio Dias por 1 a 0. A partida de ida terminou em empate sem gols.

Essa é a nossa GARRA. A nossa camisa. A nossa união! ?? Trouxemos a paixão de nossa gente e vamos voltar classificados. Vamos juntos #TorcidaCarvoeira. Respeita, aqui, é TIGREEEE! ??

.

? Celso da Luz #Catarinense2020 #catarinense #semifinal pic.twitter.com/vShmBLq4kR — Criciúma E.C. (de ?) (@CriciumaEC) July 30, 2020

No confronto realizado no estádio Gigantão das Avenidas, o único gol saiu dos pés do atacante Jean Dias aos 43 minutos do primeiro tempo.

Classificação do Brusque

A outra semifinal será entre Juventus, que na última quarta garantiu a classificação sobre o Figueirense, e Brusque, que nesta quinta derrotou o Joinville por 2 a 1. O quadricolor também venceu na ida, mas por 1 a 0.

Na partida realizada no estádio Augusto Bauer, Marco Antônio e Edu marcaram para o Brusque, e Matheus Trindade fez o de honra do Tricolor.