Cataratas do Iguaçu registram recorde de vazão e mirantes são fechados

Divulgação: Edi Emerson/Cataratas do Iguaçu S.A. Cataratas do Iguaçu em forte vazão

As Cataratas do Iguaçu , localizada em Foz do Iguaçu , no Paraná , bateram recorde de vazão nesta última quarta-feira (12). O caudal chegou a 13,7 milhões de litros por segundo devido as fortes chuvas na região. O habitual é 1,5 milhão litro de água por segundo, de acordo com a Copel (Companhia Paranaense de Energia).

Considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo e bastante visita por turistas do mundo inteiro, as Cataratas tiveram que restringir o acesso às plataformas e mirantes de observação.

Divulgação: Edi Emerson/Cataratas do Iguaçu S.A. Passarelas das Cataratas do Iguaçu

Segundo a MetSul, esta é a segunda maior vazão do conjunto de quedas d’água desde o início da medição feita pela Copel. Em junho deste ano, o fluxo havia alcançado 10,4 milhões de litros por segundo.

De acordo com os responsáveis do parque, este fenômeno não é comum para o mês de outubro. A Copel ainda declarou estado de emergência na Central Geradora Hidrelétrica Chopim I, instalada no rio Chopim, entre os municípios de Itapejara d’Oeste e Coronel Vivida, na região sudoeste do Paraná por conta das fortes chuvas.

“As fortes chuvas que atingiram a região elevaram o nível do rio acima da capacidade máxima do reservatório. Equipes da Copel e da Defesa Civil orientam moradores a deixarem, preventivamente, locais próximos ao rio abaixo da barragem de Chopim I, pelo risco de inundação”, disse a Central.

A Defesa Civil do estado informou que 24 municípios do estado foram atingidos por inundações que deixaram mais de 1200 pessoas desalojadas, quase 400 casas danificadas e 4.400 pessoas diretamente afetadas. Ademais, duas crianças estão desaparecidas em Pato Branco, e, até a publicação desta matéria, não há registros de mortos e feridos.

As cidades mais acometidas pelas chuvas são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco.

O governo do Paraná declarou que equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros auxiliam a população com alojamentos e entregas de materiais. Além disso, a gestão paranaense afirma que enviou ajuda humanitária a cidades da região.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política