Catálogo renovado: veja as estreias de setembro no Amazon Prime Video

Reprodução FairPhone permite que componentes sejam substituídos

A Fairphone disponibilizou a atualização das câmeras do Fairphone 3+ para quem quiser atualizar o antigo Fairphone 3. A marca é conhecida por fabricar celulares com materiais sustentáveis e módulos substituíveis, o que faz com que seus aparelhos tenham vida útil mais longa. O recém-lançado Fairphone 3+ traz uma câmera traseira de 48 megapixels e a frontal para 16 megapixels.

Já o antigo Fairphone 3 possui uma câmera traseira de 12 megapixels e uma câmera frontal de 8 megapixels. Apesar do novo modelo da linha ser essencialmente o mesmo se comparado ao anterior, é visível a vantagem da nova atualização. Assim como é a premissa da Fairphone, basta que os proprietários da versão anterior do aparelho comprem os módulos de reposição na loja oficial da marca.

CustoSobre preços, de acordo com a tabela, a substituição da câmera traseira do Fairphone 3 pela nova do Fairphone 3+ sai por pelo menos US$ 71, e da câmera frontal, US$ 41. Mas a marca quer mostrar que valoriza seus clientes, então até o sinal de setembro, a Fairphone disponibilizará um pacote aos usuários do Fairphone 3, que poderão ter uma câmera traseira e uma frontal novinhas em folha, e mais modernas, por aproximadamente US$ 83.

Mas aqui vale destacar que qualquer uma das opções que o cliente escolher vale a pena, levando em conta que o Fairphone 3+ custa cerca de US$ 560. Infelizmente, os celulares da Fairphone estão disponíveis apenas na Europa.

A Fairphone

A Fairphone é relativamente nova no mercado dos smartphones , mas com certeza é a única com o propósito de fabricar celulares sustentáveis , reparáveis e duradouros. Todo o trâmite de produção visa contribuir para a redução significativa da emissão de CO2 no mundo. Fato que se pode destacar sobre a empresa, foi a nota 10/10 quando seu Fairphone 2, lançado em 2016, foi colocado à prova pela iFixit, empresa especializada na desmontagem de smartphones e outros aparelhos.

Resumidamente, todos os módulos dos celulares da Fairphone são substituíveis. Bateria, tela e tudo o mais pode ser trocado, inclusive de forma garantida pela fabricante.