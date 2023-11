Catálogo do acervo iconográfico de Viana será lançado nesta sexta-feira (24)

A partir da década de 1960, a Biblioteca Pública Municipal Júlia Colnago de Miranda, em Viana, tornou-se guardiã de um riquíssimo acervo fotográfico da vida cotidiana, festas, eventos sociais e políticos, prédios e instalações. Contudo, devido ao desgaste provocado pelo tempo e pelas constantes mudanças de espaço físico, muitos registros se perderam, enquanto outros necessitavam de um meticuloso trabalho de restauro.

Recentemente, sob coordenação do professor André Malverdes, a Associação dos Arquivistas do Estado do Espírito Santo (AARQES) realizou esse trabalho, que cuidou, tratou, descreveu e digitalizou 6.817 histórias registradas em fotos. Intitulado “Patrimônio fotográfico: catálogo do acervo da cidade de Viana”, o projeto agora se desdobra em uma publicação homônima, disponível tanto em formato impresso quanto e-book.

Clique aqui para acessar o banco de imagens fotográficas de Viana

Com entrada gratuita, o evento de lançamento do livro impresso acontece nesta sexta-feira (24), a partir das 15h, junto com uma exposição, na Biblioteca Pública Municipal Júlia Colnago de Miranda, Centro de Viana. O projeto é realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), da Secretaria da Cultura (Secult).

Esse acervo iconográfico é composto por 6.817 imagens que retratam a história da cidade e fazem referência à gestão de diversos prefeitos no período compreendido entre as décadas de 1960 e 1990. Além disso, documentam eventos, solenidades, exposições, obras, manifestações políticas, cívicas e religiosas, entre outros fatos marcantes relacionados à história do município.

A iniciativa visa dar mais visibilidade ao acervo da biblioteca, disponibilizando o acesso às imagens e às informações dos registros fotográficos produzidos no contexto da municipalidade — com seu conteúdo ao alcance tanto de pesquisadores quanto da população em geral, interessada na história cultural da cidade e do estado.

O primeiro lançamento de “Patrimônio fotográfico: catálogo do acervo da cidade de Viana” foi internacional, durante a programação do V Encuentro de Archivos Fotográficos del Mercosur. O evento integrou o XIV Congreso de Archivologia del Mercosur, realizado entre os dias 6 e 11 de novembro de 2023, na cidade de San Lorenzo, Paraguai.

Serviço:

Lançamento do livro “Patrimônio fotográfico: catálogo do acervo da cidade de Viana”

Quando: 24/11 (sexta-feira)

Horário: a partir das 15h

Local: Biblioteca Pública Municipal Júlia Colnago de Miranda, Av. Jerônimo Monteiro, Centro, Viana

Entrada gratuita

Mais informações pelo WhatsApp (27) 99913-2761

Conheça o blog do projeto

Fonte: GOVERNO ES