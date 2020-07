Casos de Covid-19 voltam a subir no Reino Unido

Reprodução Ao menos 25 soldados das forças afegãs morreram nos ataques.

Quatro ataques realizados nesta segunda-feira (13) pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã deixaram 36 mortos. O principal ataque foi a explosão de um carro-bomba na cidade de Aybak, na província de Samangan, no Afeganistão .

Segundo o governo de Samangan, a explosão permitiu que quatro homens armados entrassem atirando em um prédio do governo. O confronto só chegou ao fim quando as forças afegãs mataram os suspeitos. O episódio aconteceu perto do prédio de uma agência de inteligência do Afeganistão. Ao todo, 63 pessoas ficaram feridas.

O Talibã assumiu a autoria do ataque. Segundo as autoridades afegãs, o grupo realizou outros três ataques nas últimas 24 horas, o que resultou em, ao menos, 25 mortes. Os ataques aconteceram nas províncias de Badaskhan, Kunduz e Parwan.

Os ataques violam um acordo de paz estabelecido entre os Estados Unidos, apoiados pelo governo afegão, e o Talibã. O tratado foi assinado em fevereiro e o grupo teria se comprometido a reduzir os episódios violentos. Entretanto, o Talibã tem recorrido ao terrorismo em ações no norte do país, levando a um dos anos mais violentos de sua história.