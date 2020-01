Casos de coronavírus serão acompanhados por grupo de emergência do Governo

arrow-options Reuters Há casos confirmados de contaminação pelo coronavírus no Brasil

O Ministério da Saúde criou, no âmbito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), um grupo de emergência em saúde pública , com o objetivo de conduzir e monitorar as ações referentes aos casos de coronavírus . A portaria da criação do grupo foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29).

O grupo de emergência será composto por representantes do gabinete da presidência da Anvisa; da Gerência-Geral de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados e de Tecnologia em Serviços de Saúde. Também comporão o grupo duas assessorias: uma responsável pela comunicação e outra ligada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Segundo a Anvisa , a criação do grupo faz parte de um rol de medidas preventivas e de controle adotadas contra o vírus . Entre as medidas já adotadas, a agência destaca o repasse de orientações para equipes da vigilância sanitária de todo o país, especialmente as que atuam no controle de portos e aeroportos, a divulgação de avisos sonoros sobre sinais e sintomas da doença , bem como a recomendação de cuidados básicos a serem adotados por passageiros e tripulantes.

De acordo com a portaria publicada nesta quarta-feira, há a previsão de convocação, a qualquer momento, de representantes das demais áreas de atuação da Anvisa , caso seja necessário. O grupo terá prazo de atuação com tempo indeterminado.