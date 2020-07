Casos confirmados de covid-19 chegam a 1.314 em São Mateus

A Câmara de São Mateus derrubou por 7 votos a 3, nesta terça-feira (28), a proposta do Executivo Mateense, através do Projeto de Lei Complementar N° 007/2018. A proposta do prefeito Daniel da Açaí era aumentar o valor da taxa do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para todos os moradores de São Mateus.

Alvo de polêmica e pressão desde que chegou ao Legislativo, o projeto foi submetido ao plenário da Casa, comparecer Contrário da Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização.

Para o relator, vereador Antônio Luiz Cardoso, não é momento para majorar impostos. “Esse projeto é nada mais, nada menos que aumento de IPTU do povo mateense e tem caso que vai aumentar 800%. Numa época dessa de pandemia, o povo desempregado, muitos passando fome, era para nós estarmos aqui discutindo isenção de taxas.O prefeito tem que mandar para cá um projeto para isentar os menos favorecidos das taxas de água, coleta de lixo, energia e do próprio IPTU”, reagiu Temperinho.

Planta genérica

A intenção do prefeito Daniel era de aprovar a planta genérica de valores de terrenos e a tabela de preços de construção de imóveis, para determinar o valor venal e a base de cálculos do imposto, porém, a maioria dos vereadores entendeu que a proposta do governo atingiria a população com reajustes exorbitantes.

Trabalhando pela aprovação da planta genérica do IPTU, o líder do prefeito, vereador Francisco Amaro considerou justo o novo modelo de cálculo. “De quatro em quatro anos o município é obrigado por lei a fazer uma atualização. A lei tem que ser justa. Esse é um projeto muito bem elaborado, nós chamamos aqui a empresa que o elaborou e eles nos mostraram: quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos”, afirmou.

Ao encaminhar a votação da terça-feira, o vereador Carlos Alberto, que presidia o Parlamento quando o PLC do IPTU chegou à Casa de Leis, em 2018, elogiou o legislativo. “Eu vejo muitos vereadores aqui comprometidos com todos os problemas que a sociedade vive nesse momento. Tenho certeza que essa casa não permitiria aumentos tão abusivos como esses que se encontram nesse projeto, que muitas vezes chegam a casa do 800%. Pesaria para todo mundo, tanto aqueles mais carentes quanto aqueles que tem mais condições.Se tivesse sido votado lá atrás, hoje o povo estaria sofrendo as consequências dos aumentos dos impostos neste momento de pandemia e nós pagaríamos um preço caro”.

Aberração

A derrubada da matéria do Executivo se deu de maneira expressiva com os 7 a 3 no placar. Se houvesse empate na votação, o voto de minerva do presidente Jorginho Cabeção decidiria. O vereador reafirmou seu posicionamento.

“Esse projeto é uma aberração contra o povo de São Mateus. Realmente há uma defasagem de 15 anos sem reajuste, só que a revisão das alíquotas da forma que o prefeito nos mandou é impactante demais para o bolso do contribuinte, penaliza a população. Principalmente neste tempo de pandemia, se espera do poder público eu isente os que mais precisam, em vez de sacrificar o povo mais ainda”, ressaltou.

A favor do Aumento: Francisco Amaro, Doda Mendonça e Paulo Chagas.

Contrários ao Aumento: Ajalírio, Aquiles Moreira, Carlos Alberto, Jaciara Teixeira, Jerri Pereira, Jozail do Bombeiro e Temperinho.

Cálculos

Na proposta do governo municipal, os aumentos seriam gradativos em sistema de escalonamento de até quatro anos. Pelos cálculos apresentados em 2018, um imóvel no Bairro Boa Vista, por exemplo, com terreno de 360 m² e área construída de 360 m², no qual o proprietário pagou R$280,00 precisaria desembolsar, em 2020, R$427,91. Em 2022, o valor chegaria a R$950,00.

Na simulação para Guriri, com imóvel de 450 m² de terreno e 199 m² de edificação, de R$ 121,58 chegaria a R$538,00 em 2022.

Em uma simulação de escalonamento, aumentando o prazo de quatro para oito anos, tendo como referência o bairro Litorâneo, um imóvel de 200 m² (de R$86,00 para R$234,00). No bairro Aroeira, com a mesma medida, de R$20,00 para R$205,00.