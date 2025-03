Caso Vitória Regina | Dono de carro que perseguiu adolescente é preso

A Polícia Civil prendeu, na tarde deste sábado (8), um dos suspeitos de envolvimento na morte de Vitória Regina de Sousa, na cidade de Cajamar, em São Paulo. Maicol Antônio Sales dos Santos, de 27 anos, é acusado de dirigir o carro que perseguiu a jovem minutos antes dela desaparecer. As informações são da CNN.

Segundo as investigações, Maicol Antônio dirigiu o Corolla que perseguiu Vitória na madrugada de 27 de fevereiro. A prisão ocorreu depois que a justiça aceitou o pedido de prisão preventiva feito pelos investigadores.

A polícia também havia pedido a prisão temporária de um segundo suspeito, Daniel Lucas Pereira, mas a Justiça negou. No entanto, autorizou busca e apreensão em sua residência.

De acordo com a juíza, há “fortes indícios” de envolvimento no crime e contradições no depoimento de Maicol. Testemunhas relatraram que ele estava próximo ao local do crime e que seu carro foi visto na cena do assassinato. Além disso, foi relatada movimentação suspeita em sua casa na noite do desaparecimento de Vitória.

Inicialmente, o dono do carro afirmou à polícia que, no dia 26 de fevereiro, estava em casa com sua esposa. A mulher, no entanto, declarou que passou aquela noite na casa da mãe e que só viu uma mensagem de “boa noite” de Maicol às 23h30, indicando que não estava com ele naquele momento.

Crime

Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, desapareceu após pegar um ônibus para voltar para casa. Naquela noite, ela compartilhou mensagens de texto com uma amiga, expressando o medo que sentia ao perceber que estava sendo seguida por dois homens. Testemunhas relataram ter visto um automóvel com quatro homens seguindo a jovem depois que ela desceu do ônibus.

Dias depois, seu corpo foi encontrado em uma área de mata em Cajamar. O cadáver estava em avançado de decomposição e apresentava sinais de violência. Além de ter sido violentada, a jovem teve a cabeça raspada e estava sem roupa.