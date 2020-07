Caso Naya Rivera relembra outras tragédias que chocaram Hollywood

Após cinco dias de intensas buscas, o corpo da atriz Naya Riveira, a Santana da série norte-americana “Glee”, foi encontrado na tarde de segunda-feira (13) no lago Piru, na Califórnia.

Reprodução/Instagram Naya Rivera morreu afogada no lago Piru, na Califórnia





Naya saiu para um passeio de barco com seu filho, Josey, de quatro anos, no dia 8 de julho, pelo no lago. O garotinho foi encontrado sozinho na embarcação e disse que sua mãe foi nadar e nunca mais voltou. A atriz morreu afogada.

O caso de Naya Rivera faz relembras outras mortes de famosos que chocaram o mundo, inclusive de alguns atores que contracenaram com ela em “Glee”. Veja a lista:

1. Cory Monteith

Wikimedia Commons Cory Monteith morreu de forma trágica há sete anos





O ator Cory Monteith interpretava o personagem Finn Hudson em “Glee” e fazia par romântico, na série e na vida real, com Lea Michele. O ator era viciado em drogas e álcool e chegou a se internar em clínicas de reabilitação para se desintoxicar e se livrar do vício.

No dia 13 de junho de 2013, o corpo de Cory foi encontrado em um hotel em Vancouver e a autópsia determinou que a causa da morte foi por conta de uma overdose de heroína e álcool. Essa foi a primeira tragédia envolvendo o elenco de “Glee”.

2. Mark Salling

Wikimedia Commons Mark Salling se suicidou em agosto de 2018





O ator que dava vida ao personagem Puck em “Glee” havia sido condenado a prisão, em janeiro de 2018, após sua ex-namorada denunciar que no computador de Mark havia milhares de fotos e vídeos de pornografia infantil.

Dois meses depois, com sua setença seria estipulada, o ator apareceu enforcado nas margens de um rio próximo a casa dele em Los Angeles. A autópsia confirmou que a causa da morte foi suicídio.

3. Natalie Wood

Wikimedia Commons A morte de Natalie Wood ainda é um mistério





Uma dos nomes mais conhecidos da Era de Ouro de Hollywood, Natalie Wood protagonizou filmes que ficaram para a história do cinema, como “Amor Sublime Amor” e “Juventude Transviada”. Em 1981, morreu afogada na Ilha Catarina, na Califórnia.

A queridinha de Hollywood estava passando o final de semana no iate do marido, Robert Wagner, com o ator Christopher Walken e o capitão do embarcação. A morte foi classificada como acidental, mas até hoje a polícia americana não sabe explicar o que aconteceu e ainda investiga o caso. O marido da atriz se recusou a prestar qualquer depoimento sobre o ocorrido.

4. Brittany Murphy

Reprodução Brittany morreu de forma misteriosa em 2009. Seis meses depois, o marido morreu da mesma maneira





A atriz era uma estrela em ascensão e tinha protagonizado filmes como “Grande Menina, Pequena Mulher” e “Garota, Interrompida”. Em 20 de dezembro de 2009, Britanny morreu em sua casa em Los Angeles. A autópsia feita na época afirmou que a causa da morte foi pneumonia, combinada com deficiência de ferro e uso de drogas.

Seis meses após o ocorrido, o marido da atriz, Simon Monjack, também foi encontrado morto na casa em que o casal vivia.

5. Marilyn Monroe

Wikimedia Commons Marilyn Monroe é um dos maiores sex symbols do cinema hollywoodiano





A eterna sex symbol do cinema estadunidense foi encontrada morta, no dia 6 de agosto de 1962. A causa da morte foi oversode de medicamentos.

Contudo, a razão de Marilyn entrar nessa lista foi que, após sua morte, muitas teorias foram criadas dizendo que a atriz não morreu por conta da overdose. Entre elas, dizem que ela foi assassinada porque planejava contar para a imprensa que tinha um suposto caso com o presidente John Fitzgerald Kennedy. Há quem acredite que ela forjou a própria morte porque não queria mais ser famosa ou que ela foi morta pela máfia italiana. Nenhuma das teorias foram confirmadas.