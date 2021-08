Caso Miguel: Mãe é flagrada transportando corpo do filho assassinado em mala

Reprodução Ambas foram denunciadas pelo Ministério Público e poderão responder pelos crimes de tortura, homicídio e ocultação de cadáver

A trágica história do menino Miguel ganha mais um capítulo. Isso porque a Polícia Civil do Rio Grande do Sul teve acesso a imagens das câmeras de segurança que mostram a mãe do garoto – que dopou e matou o filho de 7 anos – junto a uma companheira transportando o corpo do garoto dentro de uma mala nas ruas de Imbé. As informações são do portal Uol. Veja a cena:

As gravações ocorreram na madrugada do dia 29 de julho, ou seja, coincidem com o desaparecimento de Miguel. Em depoimento, a dupla confessou que a criança foi assassinada e que o objetivo do casal era despejar seus restos mortais no rio Tramandaí.

*Matéria em atualização